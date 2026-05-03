Sport vence o Ceará na Ilha e entra no G4 da Série B

Neste domingo, o Sport recebeu o Ceará e venceu por 2 a 0 pela sétima rodada da Série B do Brasileirão, em partida disputada na Ilha do Retiro. Os gols do jogo foram marcados por Chrystian Barletta e Madson.

O PRIMEIRO DE MADSON PELO SPORT! pic.twitter.com/RB9NDE28aQ — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 3, 2026

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Situação da tabela

Com o resultado registrado, o Sport ocupa o terceiro lugar da Série B, com 13 pontos em sete jogos. Enquanto isso, o Ceará é o 10º colocado da competição com dez pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫ SPORT 2 X 0 CEARÁ ⚪ ⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 7

🏟️ Local: Ilha do Retiro

📅 Data: 03 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

Gols

⚽️ Chrystian Barletta, aos 8' do 2ºT (Sport)

⚽️ Madson, aos 26' do 2ºT (Sport)

Como foi o jogo

O Primeiro gol do Sport foi marcado aos oito minutos do segundo tempo. Chrystian Barletta, em cobrança de pênalti, colocou a bola no cantinho direito de Bruno Ferreira, que acertou o canto mas não alcançou. Aos 26, Marlon cruzou para Madson, que subiu alto para testar e fazer o segundo do Leãoo

Todos os resultados do dia

16h - Operário-PR 3 x 0 Londrina

16h - São Bernardo 3 x 0 Ponte Preta

18h30 - Atlético-GO 0 x 0 Juventude

Próximos jogos pelo Brasileirão

🔴⚫Sport⚫🔴

⚔️ Jogo: Ponte Preta x Sport

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 8

📅 Data: 09 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Moisés Lucarelli

⚫⚪Ceará⚪⚫

⚔️ Jogo: Ceará x Atlético-GO

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 8

📅 Data: 09 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Castelão