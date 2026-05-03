São Bernardo bate Ponte Preta e emenda terceira vitória seguida na Série B

O São Bernardo venceu a Ponte Preta neste domingo por 3 a 0, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), em confronto válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Foguinho, Pará e Fabrício Daniel, de pênalti.

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Situação do confronto

Com o resultado, o São Bernardo somou a terceira vitória consecutiva e subiu momentaneamente para a segunda posição da Série B, com 13 pontos, mas pode perder posições até o fim da rodada. Já a Ponte Preta fica na 16ª colocação, com sete pontos, mesma pontuação do Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

📝RESUMO DO JOGO

SÃO BERNARDO 🟡⚫ 3 x 0 PONTE PRETA ⚫⚪

🏆 Competição: Brasileirão Série B | Rodada 7

🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

📅 Data: 03 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽Foguinho, aos 13' do 1ºT (São Bernardo)

⚽ Pará, aos 7' do 2ºT (São Bernardo)

⚽ Fabrício Daniel, aos 30' do 2ºT (São Bernardo)

Como foi o jogo?

O início do primeiro tempo foi devagar, com as duas equipes se estudando. Foram apenas duas finalizações de longe do São Bernardo. Uma foi bloqueada, a outra passou por cima do gol de Diogo Silva.

Aos 13 minutos, porém, o São Bernardo abriu o placar. Pedro Vitor recebeu na lateral, limpou a marcação e cruzou para Foguinho, que subiu alto para cabecear.

O São Bernardo continuou em cima da Ponte na segunda etapa. Aos seis minutos, Rodrigo Ferreira recebeu com bastante espaço na lateral direita e cruzou com precisão para Pará, que cabeceou no canto direito de Diogo Silva.

Por fim, aos 30 minutos da etapa final, Fabrício Daniel sofreu pênalti para o São Bernardo. Na cobrança, o mesmo bateu no cantinho direito, deixando o goleiro plantado no meio do gol da Ponte Preta.

Próximos jogos

🟡⚫SÃO BERNARDO 🟡⚫

Londrina x São Bernardo| 8ª rodada da Série B

Data e hora: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio VGD, em Londrina (PR)

⚫⚪ PONTE PRETA ⚫⚪

Ponte Preta x Sport | 8ª rodada do Camp. Brasileiro Série B

Data e hora: 09/5 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Confira outro resultado da Série B deste domingo:

Operário 3 x 0 Londrina

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