São Bernardo bate Ponte Preta e emenda terceira vitória seguida na Série B

O São Bernardo venceu a Ponte Preta neste domingo por 3 a 0, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), em confronto válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Foguinho, Pará e Fabrício Daniel, de pênalti.
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Situação do confronto
Com o resultado, o São Bernardo somou a terceira vitória consecutiva e subiu momentaneamente para a segunda posição da Série B, com 13 pontos, mas pode perder posições até o fim da rodada. Já a Ponte Preta fica na 16ª colocação, com sete pontos, mesma pontuação do Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
📝RESUMO DO JOGO
SÃO BERNARDO 🟡⚫ 3 x 0 PONTE PRETA ⚫⚪
🏆 Competição: Brasileirão Série B | Rodada 7
🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)
📅 Data: 03 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽Foguinho, aos 13' do 1ºT (São Bernardo)
- ⚽ Pará, aos 7' do 2ºT (São Bernardo)
- ⚽ Fabrício Daniel, aos 30' do 2ºT (São Bernardo)
Como foi o jogo?
O início do primeiro tempo foi devagar, com as duas equipes se estudando. Foram apenas duas finalizações de longe do São Bernardo. Uma foi bloqueada, a outra passou por cima do gol de Diogo Silva.
Aos 13 minutos, porém, o São Bernardo abriu o placar. Pedro Vitor recebeu na lateral, limpou a marcação e cruzou para Foguinho, que subiu alto para cabecear.
O São Bernardo continuou em cima da Ponte na segunda etapa. Aos seis minutos, Rodrigo Ferreira recebeu com bastante espaço na lateral direita e cruzou com precisão para Pará, que cabeceou no canto direito de Diogo Silva.
Por fim, aos 30 minutos da etapa final, Fabrício Daniel sofreu pênalti para o São Bernardo. Na cobrança, o mesmo bateu no cantinho direito, deixando o goleiro plantado no meio do gol da Ponte Preta.
Próximos jogos
🟡⚫SÃO BERNARDO 🟡⚫
- Londrina x São Bernardo| 8ª rodada da Série B
- Data e hora: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio VGD, em Londrina (PR)
⚫⚪ PONTE PRETA ⚫⚪
- Ponte Preta x Sport | 8ª rodada do Camp. Brasileiro Série B
- Data e hora: 09/5 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
Confira outro resultado da Série B deste domingo:
- Operário 3 x 0 Londrina
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