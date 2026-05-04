Novorizontino e Avaí empatam em jogo eletrizante pela Série B

Neste domingo, o Novorizontino visitou o Avaí e empatou em 3 a 3 pela sétima rodada da Série B do Brasileirão, em partida disputada na Ressacada. Os gols da equipe paulista foram marcados por Robson, Rômulo e Leo Naldi, enquanto Luiz Henrique, Rafael Bilú e Paulo Vitor fizeram para os catarinenses.

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Situação da tabela

Com o resultado registrado, o Avaí é o 11º colocado da competição com nove pontos. O Novorizontino, por sua vez, é o 12º, também com sete pontos

📋 Resumo do jogo

🔵⚪AVAÍ 3 X 3 NOVORIZONTINO🟡⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 7

🏟️ Local: Estádio da Ressacada

📅 Data: 03 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

⚽️ Luiz Henrique, aos 23' do 1ºT (Avaí)

⚽️ Robson, aos 2' do 2ºT (Novorizontino)

⚽️ Rômulo, aos 29' do 2ºT (Novorizontino)

⚽️ Rafael Bilú, aos 45' do 2ºT (Avaí)

⚽️ Leo Naldi, aos 56' do 2ºT (Novorizontino)

⚽️ Paulo Vitor, aos 60' do 2ºT (Avaí)

Como foi o jogo

O Avaí abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Luiz Henrique acertou um belo chute de fora da área no canto esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Matheus Bianqui, da equipe de Novorizonte, e Walace, do Avaí, foram expulsos.

O empate do Novorizontino veio aos dois minutos da segunda etapa, quando Romulo cruzou para Robson, que tirou de Aragão com categoria.

A virada veio aos 29. Juninho invadiu a área e cruzou rasteiro para Rômulo chegar finalizando. O Avaí empatou aos 45 do segundo tempo com Rafael Bilú, que completou cruzamento de Wesley Gasolina na pequena área.

Aos 56 minutos, Leo Naldi, de pênalti, voltou a colocar o Novorizontino na frente. O Avaí, porém, empatou aos 60, quando Paulo Vitor acertou um chute rasteiro, quase sem força, no canto esquerdo de César.

Próximos jogos pelo Brasileirão

🔵⚪Avaí⚪🔵

⚔️ Jogo: Avaí x Fortaleza

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 8

📅 Data: 10 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio da Ressacada

🟡⚫ Novorizontino🟡⚫

⚔️ Jogo: Novorizontino x Botafogo-SP

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 8

📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi