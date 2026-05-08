8ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.
Goiás x Vila Nova
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+, GOAT e RedeTV.
Como chegam as equipes
O Goiás chega a uma sequência de quatro derrotas na Série B. O time é o 17º colocado, com sete pontos na tabela. Já o Vila Nova empatou nas duas últimas rodadas. A equipe é a quarta na tabela, com 13 pontos.
Prováveis escalações
Goiás: Tadeu; Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Djalma; Baldória, Lucas Rodrigues, Gegê e Lucas Lima; Anselmo Ramon e Jean Carlos.
Técnico: Daniel Paulista.
Vila Nova: Helton Leite; Hayner, Tiago Pagnussat, Dudu e Higor; Anderson Jesus, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, Rafa Silva e Janderson.
Técnico: Guto Ferreira.
Data e horário
Sábado, 9 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
Local
Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).
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Athletic Club x Cuiabá
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Athletic não vence há três rodadas na Série B. O time é o 13º colocado, com nove pontos na tabela. O Cuiabá também tem sequência sem vitória, dois jogos. A equipe é a 15ª, com oito pontos.
Prováveis escalações
Athletic Club: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Lucas Belezi e Zeca; Jota, Gian Cabezas e João Miguel; Kauan Rodrigues, Gabriel Moysés e Max.
Técnico: Alexsandro de Souza.
Cuiabá: Marcelo Carné; João Basso, Calebe e Eric Melo; Raylan, Raul, Pepê e Marlon; Kauan Cristtyan, Eliel e Rodrigo Rodrigues.
Técnico: Eduardo Barros.
Data e horário
Sábado, 9 de maio de 2026, às 18h (de Brasília).
Local
Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG).
Treino de hoje em fotos 📸 pic.twitter.com/t7X5IaPmzD
— Athletic Club SAF (@athleticclubmg) May 7, 2026
Ponte Preta x Sport
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
A Ponte Preta vem de derrota para o São Bernardo por 3 a 0. A equipe é a 16º colocada, com sete pontos. Já o Sport venceu nas duas últimas rodadas e busca manter a sequência. O time é terceiro, com 13 pontos.
Prováveis escalações
Ponte Preta: Diogo Silva; Thalys, Lucas Cunha, David Braz e Kevyson; André Lima, Emerson Santos e Elvis; Diego Tavares, William Pottker e Jeh.
Técnico: Rodrigo Santana.
Sport: Thiago Couto; Madson, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena; Barletta, Clayson e Perotti.
Técnico: Márcio Goiano.
Data e horário
Sábado, 9 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).
Local
Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).
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— Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) May 8, 2026
Ceará x Atlético-GO
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+, SportyNet e XSports.
Como chegam as equipes
O Ceará perdeu na rodada passada para o Sport por 2 a 0. O time é o nono colocado, com dez pontos na tabela. Já o Atlético-GO empatou com o Juventude por 0 a 0 na última rodada. A equipe é a 14ª na tabela, com oito pontos.
Prováveis escalações
Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Lucas Lima, Dieguinho e Juan Alano; Fernandinho, Melk e Lucca.
Técnico: Mozart Santos.
Atlético-GO: Paulo Vitor; Tito, Adriano Martins e Junior Barreto; Ewerthon, Natã Felipe, Leandro Vilela, Marrony e Guilherme Lopes; Geovany Soares e Gustavo Coutinho.
Técnico: Eduardo Souza.
Data e horário
Sábado, 9 de maio de 2026, às 19h (de Brasília).
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
O próximo compromisso é em casa, pelo Brasileirão! ⚽️🏁
Neste sábado (09), às 19h, o Vozão recebe o Atlético-GO na Arena Vozão. 🏟️
Vamos junto até o fim! ⚫⚪#CearáSC pic.twitter.com/o74HxtmN7m
— Ceará Sporting Club (@CearaSC) May 7, 2026
CRB x Operário
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O CRB venceu a primeira na Série B na rodada passada, contra o América-MG, por 2 a 1. A equipe é a 18º colocada, com cinco pontos. O Operário também venceu na última rodada. O time é quinto na tabela, com 12 pontos.
Prováveis escalações
CRB: Matheus Albino; Hereda, Wallace, Henri e Lucas Lovat; De Lucca, Pedro Castro e Guilherme Estrella; Douglas Baggio, Mikael e Dadá Belmonte.
Técnico: Eduardo Barbosa.
Operário: Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Edwin Torres, Aylon e Pablo.
Técnico: Luizinho Lopes.
Data e horário
Sábado, 9 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).
Local
Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).
A preparação aqui no CT Ninho do Galo segue a todo vapor para o duelo contra o Operário 🔥
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🎥: Francisco Cedrim pic.twitter.com/M1DjyqEpz8
— CRB (@CRBoficial) May 7, 2026
Juventude x Criciúma
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+, SportyNet e XSports.
Como chegam as equipes
O Juventude empatou na rodada passada, contra o Atlético-GO, por 0 a 0. A equipe é a sétima colocada, com 11 pontos. O Operário também empatou na última rodada. O time é sexto, com 11 pontos.
Prováveis escalações
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos, Luan Martins, Raí Silva, Lucas Mineiro e Diogo Barbosa; Alan Kardec e MP.
Técnico: Mauricio Barbieri.
Criciúma: Airton; Ruan Carvalho, Bruno Alves e Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo, Thiaguinho e Marcelo Hermes; Romarinho, Nicolas e Fellipe Mateus.
Técnico: Eduardo Baptista.
Data e horário
Sábado, 9 de maio de 2026, às 21h15 (de Brasília).
Local
Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).
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