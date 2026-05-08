8ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.

Goiás x Vila Nova

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+, GOAT e RedeTV.

Como chegam as equipes

O Goiás chega a uma sequência de quatro derrotas na Série B. O time é o 17º colocado, com sete pontos na tabela. Já o Vila Nova empatou nas duas últimas rodadas. A equipe é a quarta na tabela, com 13 pontos.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Djalma; Baldória, Lucas Rodrigues, Gegê e Lucas Lima; Anselmo Ramon e Jean Carlos.

Técnico: Daniel Paulista.

Vila Nova: Helton Leite; Hayner, Tiago Pagnussat, Dudu e Higor; Anderson Jesus, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, Rafa Silva e Janderson.

Técnico: Guto Ferreira.

Data e horário

Sábado, 9 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Athletic Club x Cuiabá

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Athletic não vence há três rodadas na Série B. O time é o 13º colocado, com nove pontos na tabela. O Cuiabá também tem sequência sem vitória, dois jogos. A equipe é a 15ª, com oito pontos.

Prováveis escalações

Athletic Club: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Lucas Belezi e Zeca; Jota, Gian Cabezas e João Miguel; Kauan Rodrigues, Gabriel Moysés e Max.

Técnico: Alexsandro de Souza.

Cuiabá: Marcelo Carné; João Basso, Calebe e Eric Melo; Raylan, Raul, Pepê e Marlon; Kauan Cristtyan, Eliel e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Eduardo Barros.

Data e horário

Sábado, 9 de maio de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG).

Treino de hoje em fotos 📸 pic.twitter.com/t7X5IaPmzD — Athletic Club SAF (@athleticclubmg) May 7, 2026

Ponte Preta x Sport

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

A Ponte Preta vem de derrota para o São Bernardo por 3 a 0. A equipe é a 16º colocada, com sete pontos. Já o Sport venceu nas duas últimas rodadas e busca manter a sequência. O time é terceiro, com 13 pontos.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Diogo Silva; Thalys, Lucas Cunha, David Braz e Kevyson; André Lima, Emerson Santos e Elvis; Diego Tavares, William Pottker e Jeh.

Técnico: Rodrigo Santana.

Sport: Thiago Couto; Madson, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena; Barletta, Clayson e Perotti.

Técnico: Márcio Goiano.

Data e horário

Sábado, 9 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local

Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

AMANHÃ TEM PONTE! Juntos com a #MaiorDoInterior, somos mais fortes! Pra cima, Ponteee! 🔥🦍 Oferecimento Savegnago Supermercados , a Rede Forte do Interior! 🛒🦍#PontePreta #SavegnagoSupermercados #SaveMania pic.twitter.com/j5fx9FrWxi — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) May 8, 2026

Ceará x Atlético-GO

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+, SportyNet e XSports.

Como chegam as equipes

O Ceará perdeu na rodada passada para o Sport por 2 a 0. O time é o nono colocado, com dez pontos na tabela. Já o Atlético-GO empatou com o Juventude por 0 a 0 na última rodada. A equipe é a 14ª na tabela, com oito pontos.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Lucas Lima, Dieguinho e Juan Alano; Fernandinho, Melk e Lucca.

Técnico: Mozart Santos.

Atlético-GO: Paulo Vitor; Tito, Adriano Martins e Junior Barreto; Ewerthon, Natã Felipe, Leandro Vilela, Marrony e Guilherme Lopes; Geovany Soares e Gustavo Coutinho.

Técnico: Eduardo Souza.

Data e horário

Sábado, 9 de maio de 2026, às 19h (de Brasília).

Local

Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O próximo compromisso é em casa, pelo Brasileirão! ⚽️🏁 Neste sábado (09), às 19h, o Vozão recebe o Atlético-GO na Arena Vozão. 🏟️ Vamos junto até o fim! ⚫⚪#CearáSC pic.twitter.com/o74HxtmN7m — Ceará Sporting Club (@CearaSC) May 7, 2026

CRB x Operário

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O CRB venceu a primeira na Série B na rodada passada, contra o América-MG, por 2 a 1. A equipe é a 18º colocada, com cinco pontos. O Operário também venceu na última rodada. O time é quinto na tabela, com 12 pontos.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Wallace, Henri e Lucas Lovat; De Lucca, Pedro Castro e Guilherme Estrella; Douglas Baggio, Mikael e Dadá Belmonte.

Técnico: Eduardo Barbosa.

Operário: Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Edwin Torres, Aylon e Pablo.

Técnico: Luizinho Lopes.

Data e horário

Sábado, 9 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

A preparação aqui no CT Ninho do Galo segue a todo vapor para o duelo contra o Operário 🔥 🔗Garanta seu ingresso através do https://t.co/IYFX0pe3z9 ou em algum dos pontos de venda. 🎥: Francisco Cedrim pic.twitter.com/M1DjyqEpz8 — CRB (@CRBoficial) May 7, 2026

Juventude x Criciúma

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+, SportyNet e XSports.

Como chegam as equipes

O Juventude empatou na rodada passada, contra o Atlético-GO, por 0 a 0. A equipe é a sétima colocada, com 11 pontos. O Operário também empatou na última rodada. O time é sexto, com 11 pontos.

Prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos, Luan Martins, Raí Silva, Lucas Mineiro e Diogo Barbosa; Alan Kardec e MP.

Técnico: Mauricio Barbieri.

Criciúma: Airton; Ruan Carvalho, Bruno Alves e Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo, Thiaguinho e Marcelo Hermes; Romarinho, Nicolas e Fellipe Mateus.

Técnico: Eduardo Baptista.

Data e horário

Sábado, 9 de maio de 2026, às 21h15 (de Brasília).

Local

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).