Para manter momento, Juventude e Vila Nova se enfrentam na Série B

Depois de um começo difícil, o Juventude melhorou na competição e recebe nesta terça-feira o Vila Nova-GO, às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nos últimos nove jogos foram três vitórias e seis empates.

Na tabela de classificação, o Alviverde ocupa o 11º lugar com 16 pontos. Para o confronto desta terça-feira, o técnico Julinho Camargo terá a volta do lateral-esquerdo Pará, que cumpriu suspensão automática diante do Goiás.

O restante do time deverá ser o mesmo que atuou na última partida e conquistou um empate sobre o Esmeraldino.

Enquanto isso, o Vila Nova vem de uma sequência de quatro jogos sem perder, tendo uma vitória e três empates. No último sábado, o time goiano derrotou o Boa Esporte por 2 a 0 e está a dois pontos do terceiro e quarto colocados, que são Figueirense e CSA, respectivamente.

Atualmente ocupando o quinto lugar com 19 pontos, o Vila Nova pode entrar na zona de classificação caso derrote o Juventude, dependendo de uma combinação de resultados. O técnico Hemerson Maria manterá a mesma formação usada no final de semana passado.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X VILA NOVA-GO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS

Data: 26 de junho de 2018, terça-feira

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (Fifa-MT)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha Matos (Fifa-BA) e Fabio Rodrigo Rubinho (CBF-MG)

JUVENTUDE: Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni, Bonfim, Fred e Pará; Diones, Matheus Bertotto, Tony, Choco e Leandro Lima; Ricardo Jesus

Técnico: Julinho Camargo

VILA NOVA-GO: Matheus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Helder; Wellington Reis, Geovane, Alan Mineiro e Alex Henrique (Elias); Mateus Anderson (Moacir) e Reis (Naylhor)

Técnico: Hemerson Maria