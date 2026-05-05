Com um a mais, Vila Nova empata com o Athletic e deixa liderança da Série B escapar

Nesta segunda-feira, Vila Nova e Athletic empataram em 1 a 1 pela sétima rodada da Série B do Brasileirão, em partida disputada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Os gols do jogo foram marcados por Dellatorre (Vila Nova) e Bruninho (Athletic).

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Situação da tabela

Com o resultado registrado, o Vila Nova perdeu a chance de assumir a liderança da Série B e ocupa o quarto lugar, com 13 pontos em sete jogos. Enquanto isso, o Athletic é o 13º colocado da competição com nove pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ VILA NOVA 1 X 1 ATHLETIC ⚪ ⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 7

🏟️ Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

📅 Data: 04 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽️ Dellatorre, aos 25' do 2ºT (Vila Nova)

⚽️ Bruninho, aos 42' do 2ºT (Athletic)

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Vila Nova fez valer o fator casa e foi melhor nos primeiros quarenta e cinco minutos. Apesar da superioridade, a equipe goiana não conseguiu abrir o placar. Na segunda etapa, aos oito minutos, Ian Luccas acertou uma cotovelada em Dudu e foi expulso, deixando o Athletic com um a menos.

Aos 25 minutos, João Vieira encontrou na área Marquinhos Gabriel, que cruzou para Dellatorre finalizar na segunda trave e abrir o placar. No entanto, aos 42, Lucas Belezi serviu para Bruninho, que driblou o goleiro com muita categoria e completou para o gol aberto para empatar a partida.

Próximos jogos pelo Brasileirão

🔴⚪Vila Nova⚪🔴

⚔️ Jogo: Goiás x Vila Nova

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 8

📅 Data: 09 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio da Serrinha

⚫⚪Athletic⚪⚫

⚔️ Jogo: Athletic x Cuiabá

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 8

📅 Data: 09 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local:Estádio Joaquim Portugal