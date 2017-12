Volta de Douglas depende da saída de Cássio ou Walter no Corinthians

O retorno do goleiro Douglas Friedrich ao Corinthians está totalmente ligado a uma possível, porém improvável negociação de Cássio ou Walter antes do início da temporada. Mesmo com o bom Campeonato Brasileiro feito pelo atleta no Avaí, principalmente no primeiro turno, o técnico Fábio Carille não acredita que sua presença será a melhor saída em 2018.

O atleta, que completará 29 anos de idade na próxima semana, tem vínculo válido com o Timão até o final do ano que vem, o que dificulta também a chance de mais um empréstimo. Com 70% dos direitos econômicos ligados ao Alvinegro, Douglas, que fora cedido ao Grêmio em 2016, é visto como uma boa oportunidade de fazer caixa pela diretoria.

“Então, tem o Douglas, mas tem Cássio e Walter. Se um dos dois saírem, o que acho difícil que aconteça, pode até ser (que ele fique)”, comentou Carille, em entrevista concedida à Gazeta Esportiva, explicando que considera a situação ruim até para o jogador..

“Você vai trazer o Douglas, depois do campeonato que fez, para ser terceiro goleiro? Não é legal nem para ele”, continuou o comandante, que correu risco de perder Walter ao final da temporada, mas viu a possibilidade de saída do camisa 27 diminuir bastante com a lesão sofrida diante do Atlético-PR, pelo Brasileiro.

Com um rompimento do tendão do músculo adutor da coxa direita, Walter deve perder a pré-temporada da equipe, ficando apto a jogar apenas em março. Sondado por clubes como o rival São Paulo em 2017, ele dificilmente será negociado na condição atual.

Quanto a Cássio, que já falou diversas vezes sobre sua vontade de permanecer no Timão, as falas recentes de Carille, que abrem a possibilidade de saída do camisa 12, são mais uma forma de defesa do treinador. Depois de 2015, poucas pessoas no clube têm “cravado” a permanência de atletas no período de féiras, com a janela de transferências abertas no exterior.

Sem Douglas, o Timão deve subir o goleiro Filipe, do sub-20, para o profissional em 2018. Matheus Vidotto, afastado do elenco exatamente no jogo contra o Furacão, foi liberado para procurar um clube. Caíque França está estabelecido como terceira opção na posição.