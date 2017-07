Atalanta está disposta a pagar R$ 36,5 mi por Roger Guedes, diz jornal

Dono de uma posição de titular no Palmeiras do técnico Cuca, o atacante Roger Guedes vem atraindo interesse de clubes do exterior. De acordo com informação publicada pelo tradicional jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a Atalanta deseja contratar o jovem.

O clube europeu, segundo o diário, está disposto a pagar 10 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) para contar com os serviços de Roger Guedes. O valor faria do atacante brasileiro uma das principais contratações da Atalanta, classifica à próxima edição da Liga Europa.

Formado nas categorias de base do Criciúma, Roger Guedes foi contratado pelo Palmeiras no ano passado e teve papel importante no título do Campeonato Brasileiro 2016. Com 10 gols em 70 jogos, ele tem contrato até março de 2021 – em janeiro, o atacante recebeu melhora salarial e teve sua multa rescisória aumentada.

Roger Guedes caiu de rendimento no começo da temporada, mas recuperou espaço após a troca de Eduardo Baptista por Cuca. O jovem de 20 anos de idade conta com a confiança do atual treinador e vem sendo escalado como titular na ponta direita do ataque palestrino.

Com Roger Guedes como titular, o Palmeiras acabou derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro. Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde encara o Vitória, integrante da zona de rebaixamento.