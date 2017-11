Sem Jô e Cássio, Corinthians recebe Avaí na reta final do Brasileirão

A cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, a torcida corintiana começa a fazer as contas para a conquista de mais um título da competição. Neste final de semana, o Timão recebe a visita do Avaí, em Itaquera, às 19h (de Brasília), com desfalques importantes.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com o artilheiro Jô. O centroavante cumpre um jogo de suspensão determinado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por lance faltoso no zagueiro Rodrigo, da Ponte Preta, em jogo no dia 29/10. Para o lugar do vice-artilheiro do Brasileirão, Carille confirmou a entrada de Kazim.

“Ele vem treinando, vem mostrando seu valor e agora ele tem essa chance. A gente vai dar total apoio a ele”, disse Jô sobre seu substituto.

A meta corintiana também passa por situação complicada. Titular do gol, Cássio defende a Seleção Brasileira em sequência de amistosos na Europa e não está à disposição da comissão técnica. A diretoria do clube paulista teve uma “conversa informal” com a CBF pedindo a liberação de Cássio, mas a Confederação negou.

“Informalmente sim, mas formalmente não. Foi explicado a importância de cada treinamento, cada minuto da preparação dos jogadores e os clubes entendem isso. Falta pouco tempo e este o momento de estar com todos”, afirmou o ex-corintiano Edu Gaspar, na zona mista da Seleção Brasileira.

Na vitória sobre o Atlético Paranaense, no último final de semana, Cássio foi substituído por Walter, que pegou um pênalti no primeiro tempo do duelo e teve atuação segura. No entanto, Walter lesionou o músculo adutor da coxa direita ao cobrar tiro de meta e deixou a partida para a entrada do jovem Caíque França.

Se não poderá contar com titulares, Carille tem pela frente a volta de duas peças importantes do elenco. O volante Gabriel e o meia Jadson cumpriram suspensão automática na última rodada e voltam a ficar à disposição.

O rival de Florianópolis é o primeiro de uma sequência de duas partidas que o Corinthians tem pela frente em Itaquera. Depois do Avaí, o adversário será o Fluminense, no dia 15/11, em partida que, dependendo de combinação de resultados, pode garantir ao Corinthians seu sétimo título do Campeonato Brasileiro.

Apesar da larga vantagem de oito pontos para o vice-líder Grêmio, o elenco do Corinthians prega cautela quanto ao “oba oba” da conquista da competição. Mesmo sem entrar em campo neste final de semana, Jô alertou seus companheiros.

“O objetivo está quase se concluindo. Para manter isso tem que fazer o que fizemos nesses dois últimos jogos. Foi bem parecido com o que fizemos no primeiro turno. Todo mundo se dedicando e correndo”, alertou o vice-artilheiro do Brasileirão.

No primeiro turno, jogando na Ressacada, o Alvinegro empatou por 0 a 0. O duelo ficou marcado pela superioridade corintiana, com o time paulista acertando duas bolas na trave, com Rodriguinho e Betão (contra).

Se os corintianos já fazem contas para o título, os fãs do Avaí também abrem os livros de matemática, mas para buscar a salvação do rebaixamento. O time de Santa Catarina é o penúltimo colocado do Brasileirão, com 35 pontos.

Se a situação já não era nada fácil, pode complicar. Na última quinta-feira, o técnico Claudinei Oliveira anunciou que deixará o Avaí ao final do Campeonato Brasileiro. O treinador tinha em mãos um contrato de renovação proposto pelo presidente do clube, mas decidiu por não seguir seu trabalho em 2018.

Na última rodada, o Avaí perdeu para o Bahia, na Ressacada. Para o duelo contra o Timão, Claudinei pode realizar mudanças no time. Pedro Castro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Para seu lugar no meio-campo, Simião surge como principal nome. Dúvida também na lateral direita. Dono da posição, Leandro Silva volta de suspensão, mas vê Maicon se firmar.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X AVAÍ

Local: Arena Corinthians, em Itaquera (SP)

Data: 11 de novembro de 2017, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Helcio Araujo Neves (PA) e José Ricardo Guimarães Coimbra (PA)

CORINTHIANS: Caíque França; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Ángel Romero, Rodriguinho e Clayson; Kazim

Técnico: Fábio Carille

AVAÍ: Douglas; Maicon (Leandro Silva), Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Simião e Marquinhos; Luanzinho, Romulo e Júnior Dutra

Técnico: Claudinei Oliveira

* Especial para a Gazeta Esportiva