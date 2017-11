Suspenso, Jô deposita confiança em Kazim: “Vem mostrando valor”

Suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o atacante Jô não enfrenta o Avaí no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), em Itaquera. Em seu lugar, o técnico Fábio Carille já confirmou que entrará Kazim, reserva imediato.

O inglês naturalizado turco ainda não marcou no Campeonato Brasileiro e convive com críticas por conta do desempenho ruim, bem abaixo daquele mostrado pelo titular, que é o artilheiro da competição, com 16 gols.

Apesar da desconfiança, o estrangeiro conta com o apoio do companheiro Jô, que garantiu confiar em seu reserva: “Ele vem treinando, vem mostrando seu valor e agora ele tem essa chance. A gente vai dar total apoio a ele”.

O camisa 7 afirmou que ainda não conversou individualmente com Kazim para expressar sua confiança, mas espera ajudar até sábado para que o inglês entre tranquilo para encarar os catarinenses.

“Ainda não falei com ele, mas temos dois dias para ajudar ele, para diminuir a pressão em cima dele, além de toda aquela que já existe pelo fato de jogar no Corinthians. Vamos confiar para ele desenvolver o melhor futebol”, declarou.

Além de Kazim, o Timão também terá novidade no gol. Sem Cássio, na Seleção, e Walter, lesionado, Fábio Carille deve utilizar Caique, que já entrou durante o duelo contra o Atlético-PR na última quarta-feira. Por outro lado, Gabriel e Jadson voltam de suspensão.

Com 65 pontos, os alvinegros têm oito de frente para o vice-líder Grêmio. Um triunfo sobre o Avaí deixará os paulistas ainda mais perto da conquista do sétimo título brasileiro de sua história. De qualquer forma, não há chance de a taça ser confirmada já no fim de semana.

*Especial para a Gazeta Esportiva