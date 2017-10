São Paulo ultrapassa rival e lidera média de público em 2017 no Brasil

A torcida do São Paulo vem comparecendo em peso ao Morumbi nos últimos meses, empurrando o time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Se em campo a campanha não é das melhores, os bons públicos, por outro lado, levaram o clube à liderança.

Os 43.071 pagantes que compareceram na partida contra o Sport, no domingo, fizeram a média de público do Tricolor chegar a 33.352 por jogo em 2017, número suficiente para ultrapassar o rival Corinthians, com 33.007, e assumir o posto de maior participação por confronto em casa.

Para completar, esta é a primeira temporada em que o São Paulo vem conseguindo manter a média de público superior a 30 mil pessoas. O recorde anterior é de 2006, ano em que o clube foi campeão brasileiro. Na ocasião, foram 27.496 por jogo.

Os grandes públicos do Tricolor nas últimas partidas levaram a diversos recordes de público. No clássico contra o Corinthians, no dia 24 de setembro, os 61.142 presentes fizeram da partida a de maior bilheteria de 2017 no Brasil.

Um fator que pode atrapalhar a alta média dos paulistas é o fato de que, nesta reta final de ano, a casa do time será o Pacaembu, já que o Morumbi será utilizado para shows de música. Com uma capacidade inferior à do Cicero Pompeu de Toledo, o estádio municipal pode fazer os números de público caírem.

Serão cinco duelos no Paulo Machado de Carvalho: Atlético-PR, Flamengo, Santos, Chapecoense e Botafogo. Na última rodada do Nacional, o Morumbi volta a ser palco, contra o Bahia.