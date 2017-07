São Paulo faz primeiro coletivo sob comando de Pintado

No mesmo dia em que anunciou a contratação de Dorival Júnior como substituto de Rogério Ceni, o São Paulo treinou em dois períodos. Depois de um treino com o interino Pintado na manhã desta quarta-feira, o Tricolor realizou um coletivo contra o time sub-18, na parte da tarde, visando o clássico contra o Santos no próximo final de semana.

Ao longo da atividade, o assistente da comissão permanente do clube do Morumbi fez pausas constantes para posicionar os jogadores. Além disso, ele simulou algumas situações que podem acontecer na partida.

Pintado, que irá comandar o São Paulo contra o Santos, também falou bastante com os atletas tricolores para apontar o caminho que ele quer que as jogadas sejam construídas. Posteriormente, ele fez diversas alterações na equipe para rodar o elenco.

Com 11 pontos e na primeira colocação da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Soberano enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, no domingo, às 19 horas (de Brasília), em jogo válido pela 12ª rodada.