Sem Arboleda, São Paulo trabalha de olho no clássico contra o Santos

O São Paulo treinou na manhã desta quarta-feira, sob o comando de Pintado, que assumiu a função de comandar a equipe após a saída de Rogério Ceni e antes da chegada de um novo nome, provavelmente Dorival Júnior, para assumir o cargo.

Na atividade, que também contou com orientações de André Jardine, técnico do sub-20 que vem ajudando após a demissão de Ceni, os jogadores realizaram um aquecimento com bola, em pequenos grupos de atletas. Posteriormente, trocaram de campo no CT da Barra Funda e seguiram o trabalho.

Em uma das metades, a maior parte do elenco se dividiu em dois times, que disputaram um coletivo. No outro campo, houve trabalho técnico, comandado por Jardine. Neste treino, apenas seis jogadores participavam. Vários atletas se revezaram na atividade.

Após o fim, o meia Lucas Fernandes seguiu com o comandante do sub-20, com quem trabalhou nas categorias de base, fazendo trabalho específico de arranque e finalização. Recebendo apoio de seu técnico, o jovem fez uma série de repetições do exercício.

Também depois do treino, chamou a atenção conversa rápida e individual entre Pintado e o meia peruano Cueva. O teor não foi revelado. O camisa 10 foi um dos destaques do início do ano, mas acabou caindo de produção, ainda que siga titular no Tricolor.

O desfalque na atividade desta manhã foi o zagueiro equatoriano Arboleda. Ainda precisando regularizar sua situação burocrática, ele foi ao consulado para tentar agilizar os processos. A expectativa é de que ele tente arrumar tudo a tempo de estrear no fim de semana.

À tarde, o São Paulo realiza novo trabalho, fechado para a imprensa. O time tem a semana livre para treinar, de olho na partida contra o Santos, no domingo, às 19 horas (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 11 pontos, o clube do Morumbi ocupa a zona de rebaixamento do Nacional. São seis partidas sem vitórias, o que levou à queda de Rogério Ceni. Neste período, foram dois empates e quatro derrotas.

*Especial para a Gazeta Esportiva