Santos visita a Chape para manter chances matemáticas de título

Após duas partidas seguidas na Vila Belmiro, o Santos volta a jogar como visitante nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá, em duelo que fecha a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 56 pontos, 12 atrás do líder Corinthians, o objetivo do Peixe é vencer para, pelo menos, manter chances matemáticas de conquistar o título. Em caso de revés no Sul, o Alvinegro Praiano dará adeus definitivo à briga pela taça e focará suas atenções em confirmar vaga no G4, para entrar direto na fase de grupos da Libertadores 2018.

Após derrota em casa para o Vasco, na última quarta-feira, o time de Elano não entregou os pontos em relação à chance de conquista da taça e espera dar resposta à torcida, que criticou o time na saído do campo. O zagueiro David Braz, por exemplo, foi alvo de cusparada de um torcedor presente na Vila Belmiro.

O defensor, inclusive, é um dos desfalques para o jogo. Com edema na coxa, ele não viaja com a delegação para Chapecó. Além dele, o atacante Bruno Henrique, suspenso, também não joga. A tendência é de que Luiz Felipe entre na defesa, enquanto Copete inicia no ataque.

A principal novidade na lista de Elano é o jovem Yuri Alberto. O garoto de 16 anos, que defendeu a Seleção no Mundial sub-17 recentemente disputado na Índia, foi relacionado pela primeira vez e pode fazer sua estreia como profissional.

Pelo lado da Chapecoense, o objetivo é manter a fase invicta no Brasileirão. São cinco rodadas sem perder, com duas vitórias e três empates. Os resultados fizeram a equipe de Gilson Kleina respirar na tabela, abrindo margem em relação ao Z4.

Porém, com 41 pontos, o time catarinense ainda precisa de triunfo para se livrar de vez. E o objetivo é aproveitar os duelos em casa. Depois de encarar o Peixe, a Chape pega o Vitória, também na Arena Condá. Com dois triunfos, chega aos 47 pontos que eliminam qualquer risco, de acordo com os matemáticos.

Para o confronto, Kleina não tem problemas por suspensão. Ele ganhará também o retorno do zagueiro Douglas, que volta de suspensão. A tendência é de que o defensor retome o posto entre os titulares, para saída de Luiz Otávio.

No duelo do primeiro turno, na Vila Belmiro, o Santos conseguiu a vitória por 1 a 0, com gol do meia Vecchio, em chute sem ângulo após driblar o goleiro Jandrei. Na época, ambos os times tinham treinadores diferentes. Os paulistas eram comandados por Levir Culpi, enquanto Vinicius Eutrópio orientava os alviverdes.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE x SANTOS



Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 13 de novembro de 2017, segunda-feira

Horário: 20 horas (Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)



CHAPECOENSE: Jandrei; Apodi, Douglas, Fabricio Bruno e Reinaldo; Amaral e Moisés Ribeiro; Luiz Antônio, Canteros e Arthur Caike; Wellington Paulista

Técnico: Gilson Kleina



SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Caju; Alison e Renato; Lucas Lima, Copete e Arthur Gomes; Ricardo Oliveira

Técnico: Elano