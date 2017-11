Sem Bruno Henrique, suspenso, Elano deve colocar Copete contra a Chape

Artilheiro do Santos na temporada, com 16 gols, Bruno Henrique irá desfalcar a equipe comandada por Elano no duelo contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota de virada para o Vasco, nesta quarta, na Vila Belmiro, e cumprirá suspensão automática.

No lugar de Bruno Henrique, Elano deve promover a entrada de Jonathan Copete. Titular na maior parte da temporada, o atacante ficou fora da vitória sobre o Atlético-MG, no último sábado, por conta de uma conjuntivite, e acabou perdendo espaço para o jovem Arthur Gomes.

Contra o Vasco, o colombiano chegou a entrar em campo no segundo tempo, na vaga de Ricardo Oliveira. Porém, ele pouco produziu e o Peixe levou a virada do time carioca.

Sendo assim, o alvinegro deve ir a campo com na próxima segunda com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Copete, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira.