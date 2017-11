Elano evita críticas a Lucas Lima e não põe Santos fora da briga pelo título

Lucas Lima voltou a ser alvo da torcida do Santos nesta quarta-feira. Apesar do belo lançamento para Ricardo Oliveira abrir o placar contra o Vasco, o meia errou diversos passes e pouco ajudou na marcação, o que fez ele ser vaiado por parte da torcida na derrota de virada por 2 a 1 na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Questionado sobre as críticas ao camisa 10, o técnico Elano preferiu não externar o que realmente pensa e garantiu que terá uma nova conversa com o meia, assim como todo o elenco, na tarde desta quinta-feira.

“Eu queria poder falar para vocês tudo o que acho. Mas por muito respeito que tenho pelos atletas, converso particularmente. Tive uma conversa com o Lucas Lima e deixei totalmente aberto para contar com ele. Não posso direcionar só para ele. Todos tem parcela em vitória ou derrota. Amanhã, na reapresentação, tenho a minha conversa para colocar meu ponto”, disse o comandante santista.

Com a derrota desta quarta, o Peixe parou nos 56 pontos e viu o Corinthians seguir abrir nove pontos na liderança, faltando apenas cinco rodadas para o término do Brasileirão. Mesmo assim, Elano ainda não descartou o Santos da briga pela taça.

“O objetivo é conquistar cinco vitórias. É importante conquistar as vitórias que temos pela frente. Não sei se vou dormir nessa noite porque também sou apaixonado”, concluiu.

O elenco do alvinegro não ganhou folga após o revés e se reapresenta na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. Os santistas treinam até domingo, quando embarcam para Chapecó. Na segunda, às 20h (de Brasília), a equipe encara a Chapecoense, pela 34ª rodada do Brasileiro.