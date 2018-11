Para entrar no G-6, Santos recebe a Chapecoense no Pacaembu

O Santos finalmente tem a chance de entrar no G-G. Nesta segunda-feira, o time recebe a Chapecoense no estádio do Pacaembu às 20h00 (horário de Brasília), e com o tropeço do Atlético-MG diante do Palmeiras, os comandados de Cuca podem fechar a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na sexta colocação, posição que o credencia a estar na competição continental.

No entanto, o Peixe terá que lidar com desfalques. Gabigol, Diego Pituca e Victor Ferraz estão suspensos por terem levado cartão na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Além destes, Luiz Felipe machucado também não participará do confronto. Dessa forma, o comandante ainda não definiu por completo os substitutos.

A tendência é de que Eduardo Sasha substitua o artilheiro do campeonato. Daniel Guedes ganha a vaga de Victor Ferraz. No meio-campo, contudo, está a principal modificação, o costa-riquenho Bryan Ruiz ganhará sua segunda oportunidade como titular. O setor será formado por Alison, Carlos Sánchez e o camisa 22.

Outra dúvida é a presença do atacante Rodrygo, que perdeu alguns treinamentos. Na sexta-feira, fez um trabalho leve, separado do restante dos jogadores. Mesmo assim, está entre os relacionados. Caso o jovem não possa atuar, Copete será o titular. Quem praticamente descartou a joia santista foi Cuca, que na sexta-feira concedeu entrevista coletiva e explicou a situação do jovem.

“Depois do jogo com o Palmeiras, Rodrygo não trabalhou. É uma semana que fecha amanhã (sábado). Jogador perde alguma coisa, temos que ter coerência. Se não tiver real condição e ficar como opção, já é um ganho que vamos ver”, disse o comandante.

Por fim, Yuri ganhará uma chanca na zaga, ao lado de Gustavo Henrique. Um provável Santos terá: Vanderlei; Daniel Guedes, Gustavo Henrique, Yuri e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Bryan Ruiz; Copete (Rodrygo), Derlis González e Eduardo Sasha.

Chape ganha reforços e busca vitória para fugir da degola

Em 19º lugar e ameaçada de rebaixamento, a Chapecoense vai até o Pacaembu buscando vencer o Santos pela primeira vez como visitante, pois em quatro visitas, perdeu as quatro. Para o confronto, o técnico Claudinei Oliveira ganhou os retornos de Elicarlos e Márcio Araújo. Porém, Yann, com uma lesão na coxa direita está fora do confronto.

Claudinei comemorou o retorno de Márcio Araújo, e destacou, que mesmo com o jogador voltando de lesão, o que vale á a longa bagagem para um duelo contra um time grande.

“Márcio pode sentir a falta de ritmo, mas o momento não dá para esperar muito. Tem momento que você precisa lançar esses mais experientes, jogador que jogou em grandes equipes como titular, passou por muita coisa, a bola não vai queimar no pé. Nesse momento, essa experiência é importante”, afirmou o treinador.

Quem perdeu a vaga para o experiente volante foi Barreto. Outro que retorna aos catarinenses é o meia Doffo, na vaga de Osman. Assim, a provável escalação será: Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Canteros e Doffo; Wellington Paulista e Leandro Pereira.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CHAPECOENSE

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 12 de novembro de 2018, segunda-feira

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta, ambos do PR

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Bryan Ruiz; Copete (Rodrygo), Derlis González e Eduardo Sasha.

Técnico: Cuca

CHAPECOENSE: Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Canteros e Doffo; Wellington Paulista e Leandro Pereira.

Técnico: Claudinei Oliveira