Para Léo Santos, Corinthians não precisa ir em busca de novo zagueiro

Após o lance heroico e a boa atuação em Chapecó (SC), o zagueiro Léo Santos foi o atleta mais procurado pela imprensa no desembarque do Corinthians, no Aeroporto de Guarulhos, na manhã desta quinta-feira. Perguntado sobre a busca da diretoria alvinegra por reforço na posição, a promessa da base não titubeou ao dar sua opinião.

“Eu acho que não tem necessidade alguma de contratar zagueiro. Mas isso não cabe a mim decidir. Isto daí eu deixo para a diretoria, para a comissão técnica. A gente tem que mostrar no dia a dia, trabalhando, que não tem necessidade de contratar outro zagueiro”, afirmou, de forma destemida, o jogador de apenas 18 anos.

E não foi só neste momento que Léo Santos agiu ‘como gente grande’. Diante dos gritos de “é campeão” da torcida corintiana presente na Arena Condá, nesta quarta-feira, e da volta da maior vantagem que o Timão já abriu na liderança do Campeonato Brasileiro, dez pontos sobre o Grêmio, segundo colocado, é quase inevitável que não se crie expectativas. Mas o defensor tratou logo de contê-la.

“É cedo, né? A gente tem que saber conter esta euforia da torcida. Como eu disse, jogo a jogo que vamos conquistar nosso objetivo. É bem complicado controlar a ansiedade da torcida. É uma vantagem grande, tem que saber lidar com isto para não deixar desestabilizar nossa equipe. E manter nosso foco”, disse.

Manter os ‘pés no chão’ é o grande desafio para este sábado, quando o Corinthians recebe o lanterna Atlético-GO em seu estádio, em Itaquera. Para que não se repita o ocorrido contra o Vitória, que venceu o alvinegro em plena Arena, e também figura na parte inferior da tabela, o zagueiro deixou um aviso.

“A gente tem que manter nossa humildade, nosso foco. Não é porque é o lanterna do campeonato [que vai ser fácil]. A gente tem que respeitar para fazer uma grande partida”, finalizou.

*Especial para a Gazeta Esportiva