Carille ignora gritos de campeão da torcida após triunfo em Chapecó

O técnico Fábio Carille não escondeu a satisfação pelos três pontos conquistados no 1 a 0 diante da Chapecoense, na noite desta quarta-feira, na Arena Condá, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, após deixar o gramado aos gritos de “é campeão” da torcida corintiana, presente ao setor visitante, o treinador preferiu segurar a empolgação dos seus aficionados.

“Hoje (quarta-feira) era um jogo para fazer com segurança pelo resultado que tivemos em casa. A gente tinha que levar pontos, um ou três, e fomos abençoados no final do jogo. Mas ainda tem 51 pontos em disputa, temos de estar focados sempre no próximo jogo”, analisou o comandante, que reconheceu a dificuldade do Timão em criar jogadas frente à forte defesa catarinense.

“Erramos passes, mas foi mais por conta do desentrosamento, normal, a gente sabe que as coisas não acontecem como têm que acontecer normalmente. Sabemos que o time deles é um time de competição, primeiro tem que competir para depois jogar”, observou, elogiando a atuação da Chape.

“As oportunidades foram muito iguais, tivemos chance e eles também, a gente construindo mais as jogadas e a Chape na base da força. A competição é difícil, a Chapecoense ganhou do Palmeiras lá dentro do estádio deles”, avaliou Carille.

O técnico ainda explicou porque preferiu escalar Marquinhos Gabriel em vez de Clayson, que entrou apenas no segundo tempo. “Eu precisei jogar com o Romero daquele lado por causa da força do lado direito deles. O Clayson atua pela esquerda e não tem essa mesma força na recomposição que o Romero tem. Não foi equivocado nada, mas foi pensado por isso”, avaliou.

Carille ainda fez questão de dizer que não teve qualquer mistério para recolocar o grupo dentro de campo após a surpreendente derrota para o Vitória, no último sábado, dentro de casa. De acordo com o estrategista, não foi feito nada de diferente do que já vinha sendo executado na campanha corintiana.

“Não tem conversa, tem trabalho. Quando se ganha, não falo nada, quando se perde, não falo também. Tem que ter muito cuidado em manter, se eles começarem a olhar para mim e pensar por que eu to diferente, eu perco o grupo”, concluiu Carille.

Com o resultado, o Timão chegou aos 50 pontos conquistados, dez acima do Grêmio, segundo colocado, igualando as 21 partidas dos gaúchos. A equipe, que volta a São Paulo nesta quinta-feira, terá pela frente o Atlético-GO neste sábado, às 19h (de Brasília), em Itaquera.