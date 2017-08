Palmeiras cogita chapéu em rival, mas Cuca despista sobre zagueiro

Sem renovar contrato com o Botafogo, o zagueiro Emerson Santos está cada vez mais próximo de acertar sua saída do clube. O defensor, antes na mira do Corinthians, pode acabar no Palmeiras, apesar de o técnico Cuca despistar sobre a busca de um eventual substituto para Yerry Mina, que ficará três meses afastado por lesão.

Os dirigentes palmeirenses conversaram com os alvinegros nesta semana e parecem ter chegado a um acordo. Com isso, é esperado que Emerson Santos assine um pré-contrato com o clube nos próximos dias. Após o treino desta sexta-feira, porém, Cuca negou a intenção de trazer um novo zagueiro.

“Nós temos quatro zagueiros e estamos recuperando o Thiago Martins. Não vamos precisar de ninguém. Uma pena perder o Mina. Ele faz falta, tanto no jogo de quarta-feira, quanto daqui para frente. A gente tem o Edu Dracena, que é o nosso Mina, e tem os meninos”, afirmou.

Com uma fratura no pé esquerda, Yerry Mina, considerado titular, passará por cirurgia, com prazo de recuperação estimado em três meses. Para a defesa, o técnico Cuca ainda conta com Antônio Carlos, Edu Dracena, Juninho e Luan, além de Thiago Martins, em fase final de recuperação de grave lesão no joelho.

As negociações entre Corinthians e Botafogo esfriaram após o time do Rio de Janeiro não aceitar as propostas, já que os paulistas queriam o defensor imediatamente. Os atletas oferecidos como moeda de troca pelos dirigentes do clube de São Paulo ainda foram rejeitados.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Vasco, no Estádio Raulino de Oliveira. Com 32 pontos ganhos, o time comandado pelo técnico Cuca inicia o segundo turno na quarta colocação.