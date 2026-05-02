Palmeiras tem Paulinho no banco, e Santos vai com Gabigol titular no clássico; veja escalações

Palmeiras e Santos estão definidos para o clássico de logo mais neste sábado, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico João Martins conta com três novidades e com um importante retorno no banco, enquanto Cuca promoveu três mudanças na equipe titular do Peixe.

A bola rola para Palmeiras e Santos a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Verdão escalado

À beira do gramado, o Palmeiras ainda não contará com o técnico Abel Ferreira, que ainda tem dois jogos a cumprir de suspensão. Com João Martins no comando, a escalação do Verdão terá três novidades em relação ao último jogo. Na defesa, Khellven começa jogando no lugar de Giay.

Já no meio-campo, Evangelista ganha chance no lugar de Sosa, enquanto Mauricio inicia na vaga de Allan. A principal notícia alviverde, porém, está no banco de reservas. Paulinho volta a ser relacionado após nove meses e vive expectativa de ganhar minutos.

O Palmeiras vai a campo com: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Mauricio; Arias e Flaco López.

Desfalques: Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo) e Piquerez (cirurgia no tornozelo direito).

Santos sem Neymar

Do outro lado, o Santos terá três mudanças para o clássico. Igor Vinícius retoma a titularidade na lateral direita, e João Schmidt substitui Willian Arão. Sem Neymar, preservado, Cuca aposta em Barreal. Quem também começa jogando é Gabigol, mesmo no gramado sintético do Allianz Parque.

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Gabigol e Barreal.

Desfalques: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Gabriel Menino (transição física), Gustavo Henrique (lesão na coxa esquerda) e Neymar (poupado).

PEIXÃO ESCALADO PRO CLÁSSICO! 📋 pic.twitter.com/1qC4bxD6LE — Santos FC (@SantosFC) May 2, 2026

Como chegam as equipes?

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega para o clássico contra o Santos buscando manter sua vantagem na primeira posição. O Alviverde possui 32 pontos em 13 rodadas, mas vem de um empate em 1 a 1 com o Cerro Porteño, desta vez Copa Libertadores.

Por sua vez, o Santos vem em mais uma sequência ruim na temporada. Já são cinco jogos seguidos sem vencer. No Campeonato Brasileiro, o Peixe é o 17º colocado com 14 pontos somados, abrindo a zona de rebaixamento. O Peixe chega ao clássico após um empate em 1 a 1 com o San Lorenzo, pela Sul-Americana.

Arbitragem de Palmeiras x Santos

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)