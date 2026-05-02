Internacional x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Internacional e Fluminense se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.

Como chegam as equipes

O Internacional não vence há três rodadas e beira a zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 14 pontos. Já o Fluminense vem de duas vitórias em sequência e busca a terceira em Porto Alegre. O time é o terceiro colocado, com 26 pontos.

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Prováveis escalações

Internacional

Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vintinho e Allex; Carbonero e Alerrandro.

Técnico: Paulo Pezzolano

Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Bernal, Canobbio, Savarino e Serna; Castillo.

Técnico: Luis Zubeldia

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Felipe Fernandes de Lima (MG) Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) VAR: Wagner Reway (SC)

Ficha técnica

Confronto: Internacional x Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª rodada

Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: SporTV e Premiere