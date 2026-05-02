Internacional x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Internacional e Fluminense se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.
Como chegam as equipes
O Internacional não vence há três rodadas e beira a zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 14 pontos. Já o Fluminense vem de duas vitórias em sequência e busca a terceira em Porto Alegre. O time é o terceiro colocado, com 26 pontos.
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Prováveis escalações
Internacional
Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Vintinho e Allex; Carbonero e Alerrandro.
Técnico: Paulo Pezzolano
Fluminense
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Bernal, Canobbio, Savarino e Serna; Castillo.
Técnico: Luis Zubeldia
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Ficha técnica
Confronto: Internacional x Fluminense
Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª rodada
Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Transmissão: SporTV e Premiere
Fim de jogo. Bolívar-BOL 2x0 Fluminense.
O #TimeDeGuerreiros volta a campo no domingo, contra o Internacional, pelo Brasileirão, no Beira-Rio. pic.twitter.com/iGQaNhCoZ6
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2026