Marquinhos Gabriel vira desfalque de última hora no Corinthians

Após o treino da manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, em que encerrou a preparação para a partida contra a Ponte Preta, neste domingo, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians divulgou a lista de relacionados. O técnico Fábio Carille convocou 23 atletas, com o retorno do zagueiro Pablo, mas teve o desfalque de última hora de Marquinhos Gabriel, titular na última rodada.

Durante a atividade, o meia sentiu a posterior da coxa direita e por isso nem viaja para Campinas – o jogo acontece no estádio Moisés Lucarelli. Titular na última rodada, Marquinhos Gabriel deveria ser opção no banco de reservas, já que Romero treinou entre os titulares nesta semana. Para se ter mais detalhes da lesão, o camisa 31 será reavaliado na reapresentação da equipe, na próxima terça-feira, 31.

Em seu lugar na lista entra Pedrinho. Ausente na derrota para o Botafogo na última segunda-feira por escolha do treinador, o jovem de 19 anos retorna à lista de relacionados e pode ser opção para o decorrer da partida. Vale ressaltar que Pedrinho ainda não atuou no segundo turno. A última partida dele foi contra o Sport, no dia 5 de agosto, pela 19ª rodada. Nesse período, passou por uma cirurgia para retirada das amígdalas.

Pablo, que não atua a quatro partidas, treinou nos últimos dois dias entre os titulares e provavelmente estará em campo. Desta forma, conforme vem sendo na semana, Carille deve escalar aquele que é o Corinthians “ideal” da temporada, equipe que foi campeã paulista.

A provável escalação tem Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Confira os 23 relacionados para o jogo contra a Ponte Preta:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pablo e Pedro Henrique

Volantes: Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel e Maycon

Meias: Danilo, Giovanni Augusto, Jadson, Pedrinho e Rodriguinho

Atacantes: Clayson, Jô, Kazim e Romero