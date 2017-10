Carille volta a escalar “time ideal” e terá força máxima contra a Ponte

O Corinthians deve, enfim, voltar a ter força máxima no Campeonato Brasileiro. Após cinco jogos com ao menos um desfalque dentre os 11 atletas considerados o “time ideal” desta temporada, o técnico Fábio Carille trabalhou pela segunda vez na semana sem problemas na escalação titular. O zagueiro Pablo, ausente nas últimas quatro partidas, e o atacante Romero, reserva contra o Botafogo, serão titulares diante da Ponte Preta, neste domingo, às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli.

Recuperado de uma contratura muscular na coxa esquerda, que demandou um período maior de recuperação devido ao histórico de lesões no local, Pablo mostrou bastante vigor físico no treino de posicionamento e rebatida comandado pelo auxiliar Fabinho. Recebendo diversos elogios, o jogador demonstrou não ter quaisquer limitações de movimentos e está pronto para retornar aos gramados.

Dessa forma, devem ir a campo Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. A última vez em que o Timão conseguiu escalar todos esses atletas foi no clássico contra o São Paulo, no dia 24 de setembro, no estádio do Morumbi. Desde então, ao menos um dos nomes não pôde atuar nas partidas frente a Cruzeiro, Coritiba, Bahia, Grêmio e Botafogo.

Preocupado com os últimos gols tomados em lances de escanteio, como ocorreu diante do Coxa e do Botafogo, Carille treinou por cerca de 20 minutos a bola parada defensiva, tanto em faltas próximas à área quanto em escanteios. O único dos titulares que não esteve nesse campo foi o meia Jadson, posicionado no gramado vizinho para treinar faltas com o goleiro Matheus Vidotto.

Entre os reservas, o destaque ficou por conta do meia Pedrinho, mais uma vez mostrando grande poder de finalização. Com bom aproveitamento tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita, ele saiu dando risada ao acertar o ângulo de Cássio, que nem se mexeu. Kazim, por sua vez, ficou irritado consigo mesmo ao furar um voleio após cruzamento de Jadson.

As ausências foram o zagueiro Vilson e o meia Danilo, ambos realizando um trabalho de prevenção de lesões no laboratório R9. O armador, porém, tem chance de ser relacionado para a viagem a Campinas. O volante Paulo Roberto, em fase final de recuperação de um estiramento na coxa esquerda, correu ao redor do gramado e está próximo do retorno.

Com 59 pontos conquistados, o Alvinegro tem uma vantagem de seis pontos sobre Palmeiras e Santos, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O time, porém, não vence há três partidas e, pela primeira vez na competição, viu sua vantagem para o vice não aumentar neste período.