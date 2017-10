Maicosuel ganha minutos de Dorival e vira opção criativa no São Paulo

Em meio ao risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo também tem boas notícias para comemorar. A recuperação do meia-atacante Maicosuel é uma delas. Ainda sem estar no melhor de sua forma física, o jogador de 31 anos vem recebendo chances do técnico Dorival Júnior e virou uma opção criativa ao meio-campo tricolor.

O camisa 7 teve boas participações nas duas últimas partidas do São Paulo. Ele fez o gol da vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atlético-PR e deu o passe para Shaylon descontar na derrota por 3 a 1 para o Fluminense. Em ambas as ocasiões, Maicosuel entrou no lugar de Lucas Fernandes, que é titular há sete partidas.

Em nenhuma delas, no entanto, o garoto brilhou ou foi decisivo, abrindo a possibilidade para Maicosuel ser testado desde o início dos confrontos. Após o revés para os cariocas, Dorival criticou de forma enfática a atuação de sua equipe e pode fazer mudanças para o confronto com o Flamengo, neste final de semana.

O que pode emperrar a promoção de Maicosuel ao time titular, contudo, é a sua forma física, que ainda não é a ideal, como já afirmou o próprio jogador. Antes de voltar a ser acionado, em 24 de setembro, no clássico contra o Corinthians, ele havia passado por um período de mais de três meses de inatividade. Desde então, ficou no banco durante o duelo com o Sport, mas participou das últimas três partidas, entrando sempre na etapa final.

O seu tempo de atuação vem aumentando progressivamente, inclusive. No Majestoso, por exemplo, Maicosuel ficou pouco mais de seis minutos em campo. Já contra o Fluminense, participou de toda a etapa complementar.

Comprado junto ao Atlético-MG por R$ 3,6 milhões, Maicosuel assinou com o Tricolor por três temporadas. Ele chegou ao Morumbi com um desequilíbrio muscular, detectado após se machucar durante a sua estreia pelo São Paulo, em 8 de junho, quando foi substituído ainda no intervalo do duelo com o Vitória, no Morumbi.

A presença de Maicosuel, seja no time titular ou no banco de reservas, será um mistério até momentos antes da partida contra o Flamengo. O técnico Dorival Júnior optou por fechar os treinos de sexta e sábado, evitando a presença da imprensa no CCT da Barra Funda.

A nove rodadas do fim do Brasileirão, o São Paulo ocupa o 15º lugar, com 34 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. O confronto com o Rubro-Negro carioca está marcado para este domingo, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu.