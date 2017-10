Dorival adota mistério e São Paulo fará treino fechado nesta sexta

O São Paulo adotou mais uma vez o mistério em meio à crise. O clube anunciou que a imprensa não terá acesso ao CCT da Barra Funda durante o treino desta sexta-feira. A equipe se prepara para enfrentar o Flamengo, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A medida restritiva imposta pelo São Paulo acontece no dia seguinte à derrota por 3 a 1 para o Fluminense, no Maracanã. Após uma atuação apática, como o próprio técnico Dorival Júnior definiu, o time tricolor voltou a flertar com a zona de rebaixamento.

A atividade desta sexta-feira estava marcada para começar às 16 horas, sendo sucedida por entrevista coletiva de algum atleta. O treino de sábado também não terá a presença de jornalistas no CT.

A estratégia do clube não é uma novidade em 2017. Rogério Ceni, antecessor de Dorival Júnior no cargo de técnico, raramente dirigia treinos táticos com a presença da imprensa. Já o atual comandante, que no começo de sua passagem não fazia grandes restrições durante os treinos, normalmente fecha os portões do CT nas vésperas das partidas.

Na manhã desta quinta-feira, os reservas participaram de um treino técnico em campo reduzido no CT do Flamengo. Já os titulares ficaram no hotel realizando exercícios regenerativos. A delegação tricolor retornará a São Paulo nesta tarde.

Com o revés no Rio de Janeiro, o São Paulo se manteve com 34 pontos e caiu para o 14º lugar. Para a equipe não voltar à zona de rebaixamento nesta 29ª rodada, nenhum dos seguintes resultados pode acontecer nesta quinta: triunfos de Ponte Preta (32) e Vitória (33) sobre Palmeiras e Atlético-PR, no Pacaembu e Barradão, e vitória ou empate do Sport (34) contra o Santos na Ilha do Retiro.