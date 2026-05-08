Fluminense x Vitória pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Fluminense recebe o Vitória pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 18h (de Brasília).
Sábado é dia de Brasileirão no Maraca!
Faça seu check-in em https://t.co/1evH5Ivg7u! pic.twitter.com/fceZe08Hya
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 7, 2026
Onde assistir Fluminense x Vitória?
O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam?
O Fluminense chega para a partida após empatar com o Independiente Rivadavia, fora de casa, em 1 a 1 pela Copa Libertadores. O Tricolor Carioca ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 26 pontos. Já o Vitória vem de vitória contra o Ceará nas quartas de final da Copa do Nordeste e está na nona posição, com 18 pontos.
Prováveis escalações
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules e Bernal; Canobbio, Savarino e Serna; Castillo.
Técnico: Luís Zubeldia
Vitória: Arcanjo; Nathan, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caique e Vitor; Erick, Martínez e Tarzia; Renê.
Técnico: Jair Ventura
Arbitragem
Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Ficha Técnica
Confronto: Fluminense x Vitória
Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
Data e horário: Sábado, 09 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Sportv e Premiere