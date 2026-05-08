Fluminense x Vitória pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Fluminense recebe o Vitória pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 18h (de Brasília).

Sábado é dia de Brasileirão no Maraca! Faça seu check-in em https://t.co/1evH5Ivg7u! pic.twitter.com/fceZe08Hya — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 7, 2026

Onde assistir Fluminense x Vitória?

O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.

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Como chegam?

O Fluminense chega para a partida após empatar com o Independiente Rivadavia, fora de casa, em 1 a 1 pela Copa Libertadores. O Tricolor Carioca ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 26 pontos. Já o Vitória vem de vitória contra o Ceará nas quartas de final da Copa do Nordeste e está na nona posição, com 18 pontos.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules e Bernal; Canobbio, Savarino e Serna; Castillo.

Técnico: Luís Zubeldia

Vitória: Arcanjo; Nathan, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caique e Vitor; Erick, Martínez e Tarzia; Renê.

Técnico: Jair Ventura

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Ficha Técnica

Confronto: Fluminense x Vitória

Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Data e horário: Sábado, 09 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Sportv e Premiere