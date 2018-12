Flamengo se despede de Paquetá contra embalado Atlético-PR

Negociado com o Milan da Itália, o meia Lucas Paquetá terá seu jogo de despedida do Flamengo neste sábado, quando o time recebe o Atlético-PR no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, que vem de um triunfo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro em MInas Gerais, tem 72 pontos e já garantiu a segunda posição e a vaga na Copa Libertadores. Portanto, apenas cumpre tabela.

Para o Atlético-PR o jogo é mais importante. O time, que no meio de semana derrotou o Fluminense por 2 a 0 neste mesmo Maracanã e conseguiu a vaga na decisão da Copa Sul-Americana, tem 54 pontos na sétima colocação e por ficar com a última vaga na Copa Libertadores. Para isso precisa ganhar e torcer por um tropeço do Atlético-MG, que tem dois pontos a mais e fecha o G-6, a zona de classificação para o torneio continental. O Galo recebe o Botafogo em Minas Gerais.

Lucas Paquetá, que vai ser escalado na vaga do colombiano Gustavo Cuéllar, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, tratou do jogo deste sábado com grande emoção, pois foi revelado nas categorias de base do Flamengo.

“Vou me preparar muito para este jogo, mesmo não querendo tratar dele como um adeus e sim como um até breve, já que são doze anos de Flamengo e vivi momentos muito especiais no clube. Muitas coisas vão passar pela minha cabeça”, disse Lucas Paquetá.

Mas o clima festivo é algo que o técnico Dorival Júnior quer evitar. Para ele o elenco precisa dar mais uma demonstração de força.

“Conseguimos o recorde de pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, estamos com um time muito competitivo e pronto para ganhar campeonatos. Portanto, tenho consciência de que este elenco tem condições de fazer um belo trabalho. Queremos terminar o ano em alto para deixarmos esse sentimento ainda mais vivo na cabeça dos torcedores, que com certeza estão tristes pois esperavam o título”, disse Dorival.

Como a final da Copa Sul-Americana começa na próxima quarta-feira o Atlético-PR deve preservar alguns titulares. Porém, o técnico Tiago Nunes garante um time em condições de ganhar.

“O Atlético Paranaense quer muito a conquista do título da Copa Sul-Americana e não escondemos isso. Mas nosso pensamento é ir a campo contra o Flamengo e obter o resultado que nos interessa, mesmo respeitando demais o adversário”, disse Tiago.

Para este compromisso, além da entrada de Lucas Paquetá no posto de Gustavo Cuéllar, o Flamengo pode ter uma mudança de ordem médica. Vitinho vem lutando contra uma entorse no tornozelo esquerdo e pode ser vetado. Como seu substituto natural, o colombiano Marlos Moreno, está com dores na região pubiana, outro jogador da Colômbia, Orlando Berrío, pode acabar sendo o titular.

Pelo lado do Atlético-PR, Tiago Nunes não pode contar com o atacante Bergson, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Porém, como vai preservar parte dos titulares, a escalação será revelada apenas minutos antes do confronto.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), e o Atlético ganhou com facilidade por 3 a 0. Pablo, Raphael Veiga e Zé Ivaldo marcaram os gols do duelo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x ATLÉTICO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1 de dezembro de 2018 (Sábado)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (Fifa-SP)

FLAMENGO: César, Pará, Réver, Rhodolfo e Renê; Willian Arão, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho (Orlando Berrío); Fernando Uribe

Técnico: Dorival Júnior

ATLÉTICO-PR: Felipe Alves, Diego, Wanderson, José Ivaldo e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho, Rosseto e Nikão; Marcinho e Pablo

Técnico: Tiago Nunes