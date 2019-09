Flamengo vence Cruzeiro no Mineirão e garante o segundo lugar

O Flamengo fez sua parte e venceu por 2 a 0 o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão. No entanto, com a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, os rubro-negros não têm ais chance de título do Campeonato Brasileiro. Com 72 pontos, os cariocas ficaram a cinco dos paulista antes da última rodada.

Em um primeiro tempo equilibrado, o Flamengo aproveitou para abrir o placar com Éverton Ribeiro. Na etapa final, Éverton Ribeiro marcou novamente para decretar a vitória rubro-negra.

O jogo

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Atlético-PR, no Maracanã. Já o Cruzeiro finaliza a temporada contra o Bahia, em Salvador. Os dois jogos serão neste domingo.O Cruzeiro esboçou uma pressão no início, mas viu o Flamengo buscar o ataque e abrir o placar aos sete minutos. Éverton Ribeiro fez grande jogada pela direita, passou por dois marcadores e chutou cruzado para a rede.

Mesmo depois do gol, o jogo permaneceu na mesma. O Flamengo era mais objetivo. Aos poucos, o Cruzeiro melhorou e passou a dominar o confronto. Os donos da casa quase empataram aos 21 minutos. Fred foi lançado na área, matou a rola e tocou para Robinho chutar cruzado pela linha de fundo.

A partir dai, o Cruzeiro aumentou a pressão em busca do empate, mas sofria para criar boa chances. Somente aos 25 minutos, os mineiros tiveram oportunidade de marcar no Mineirão. Fred mais uma vez recebeu passe na área e fez o papel de pivô para Thiago Neves. O meia chutou forte, mas César estava atento para fazer boa defesa.

Enquanto o Flamengo não incomodava Fábio, os donos da casa continuavam sendo mais ofensivos. Nos minutos finais, o Cruzeiro teve nova chance de marcar, com Egídio. No entanto, o lateral chutou pela linha de fundo. Assim, os rubro-negros foram para o intervalo a frente no placar.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram com a vocação ofensiva. O Cruzeiro assustou logo no primeiro lance com Thiago Neves, mas Cesar apareceu para salvar os cariocas. Em seguida, foi a vez de Vitinho obrigar Fábio a fazer boa defesa.

Só que na segunda chance que teve, o Flamengo chegou ao segundo gol no Mineirão, aos seis minutos. Éverton Ribeiro recebeu passe na entrada da área e chutou no canto, sem chance para Fábio.

O revés não mudou a postura dos donos da casa, que criaram boa chance aos sete minutos. Fred recebeu passe na área, girou sobre a marcação e chutou para defesa segura de César.

O susto fez o Flamengo priorizar a marcação. Com isso, os mineiros passaram a dominar o jogo. No entanto, o Cruzeiro só voltou a assustar aos 23 minutos, com David. Aos 32, David novamente teve a oportunidade de marcar. O atacante tocou na saída de César, mas Pará salvou os rubro-negros em cima da linha.

O lance animou os mineiros, que mais uma vez criaram boa chance, aos 34 minutos. Edílson arriscou de longe e obrigou César a fazer grande defesa.

Só que na parte final, o confronto caiu em rendimento. O Flamengo mostrou abatimento após o gol do Palmeiras em São Januário. Já o Cruzeiro, mesmo sem muita vontade, permanecia em busca do gol, sem sucesso. A situação seguiu até o fim do jogo no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO-MG 0 X 2 FLAMENGO-RJ

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 25 de novembro de 2018 (Domingo)

Horário: 17h(de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Renda: R$ 343.624,00

Público: 20.527 pagantes

Cartões amarelos: Ariel Cabral, De Arrascaeta, Robinho, Fred, Dedé, Edílson e Lucas Romero (Cruzeiro); Uribe, Cuéllar e Renê (Flamengo)

GOLS

FLAMENGO: Éverton Ribeiro, aos 7 minutos do primeiro tempo e 6 minutos do segundo tempo

CRUZEIRO: Fábio, Edílson, Dedé, Leo (Manoel) e Egídio; Lucas Romero, Ariel Cabral (Sassá), Robinho, De Arrascaeta e Thiago Neves (David); Fred

Técnico: Sidnei Lobo

FLAMENGO: César, Pará, Léo Duarte, Rhodolfo e Renê; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Diego, Vitinho (Berrío) e Everton Ribeiro (Romulo); Fernando Uribe (Lucas Paquetá)

Técnico: Dorival Júnior