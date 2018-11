Paquetá fará jogo de despedida contra o Atlético-PR

O Flamengo não tem mais chances de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, não corre risco de perder a segunda posição e está garantido na fase de grupos da Copa Libertadores. Isso faz com que a última partida da competição, contra o Atlético-PR no domingo, às 17h (de Brasília), no Maracanã, seja um simples amistoso para o Rubro-Negro. Porém, para um jogador em específico, esta partida pode ser considerada especial: o meia Lucas Paquetá, revelado nas categorias de base, vai se despedir do clube contra os paranaenses.

Paquetá está negociado com o Milan desde outubro e se apresenta ao novo clube em janeiro. O jogador reconheceu que o duelo contra os paranaenses será muito especial.

“Vou me preparar muito para este jogo, mesmo não querendo tratar dele como um adeus e sim como um até breve, já que são doze anos de Flamengo e vivi momentos muito especiais no clube. Muitas coisas vão passar pela minha cabeça”, disse o jogador.

Paquetá, inclusive, deve ganhar a vaga de titular, já que ficou no banco de reservas na vitória de 2 a 0 sobre o Cruzeiro no domingo passado, em Minas Gerais, tendo entrado no segundo tempo do confronto.

O jogador, criado na base do clube, não conseguiu conquistar um título relevante. Porém, mesmo assim sempre contou com prestígio junto aos torcedores. Assim como Vinicius Júnior, negociado este ano com o Real Madrid, ele é tratado como nome certo em futuras competições pela Seleção Brasileira e visto como um jogador de fácil valorização no futebol da Europa.

O elenco do Flamengo ganhou folga nesta segunda-feira e volta aos treinos nesta terça-feira, quando começa a preparação para o duelo contra os paranaenses. A entrada de Lucas Paquetá na vaga do colombiano Gustavo Cuéllar, suspenso por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, deve ser a única alteração para esta despedida da temporada de 2018. O plantel entra de férias na segunda-feira da próxima semana, dia 3 de dezembro. No dia 8 de dezembro acontecerá a eleição presidencial que vai apontar o presidente do clube pelos próximos dois anos.