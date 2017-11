Exame confirma edema, e David Braz pode desfalcar o Santos

O Santos pode ter desfalque para a partida contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira, na Arena Condá. O zagueiro David Braz, que deixou o duelo contra o Vasco com dores na coxa esquerda, teve edema constatado após exames.

De acordo com o comunicado do clube, o camisa 14 já está fazendo tratamento para se recuperar. Ele vem trabalhando em dois períodos no Centro de Excelencia em Prevenção e Recuperação e Recuperação de Atletas de Futebol (Cepraf) para tentar voltar o mais rápido possível.

Caso seja vetado do duelo contra a Chape, Braz deve ser substituído por Luiz Felipe, que já entrou durante a derrota para o Vasco na quarta-feira. Lucas Veríssimo segue como titular na outra vaga entre os zagueiros.

Além do problema físico, o jogo contra os cariocas teve outro fato desagradável para David. Ele foi alvo de cusparada de torcedor e ainda discutiu com outros santistas presentes na Vila Belmiro no revés por 2 a 1. Posteriormente, ele postou mensagem agradecendo o apoio da maioria dos fãs do Peixe.

Com 56 pontos, o Santos ocupa o terceiro posto do Campeonato Brasileiro. São nove de desvantagem para o líder Corinthians, o que deixa as chances de título bastante reduzidas. Porém, o segundo colocado Grêmio tem 57, e o time de Elano pode até ultrapassar os gaúchos em caso de vitória e tropeço dos tricolores.