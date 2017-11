Braz é alvo de cusparada e discute com torcedores após derrota do Santos

A pequena lua de mel do Santos com a torcida chegou ao fim nesta quarta-feira. Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Vasco dentro da Vila Belmiro, os jogadores do Peixe deixaram o gramado sob vaias. Depois do revés, David Braz foi alvo de xingamentos e até uma cusparada tentaram acertar no zagueiro

Segundo relato da repórter Mayra Siqueira, da rádio Globo, o camisa 14 parou uma entrevista que dava na saída do campo para discutir com alguns torcedores mais exaltados na Vila.

“É mérito do Vasco, deu dois belos chutes. Coisa do futebol. Infelizmente não conseguimos fazer o gol no primeiro tempo, que era a nossa ideia, e matar no segundo tempo. Vasco foi muito bem e marcou bem. Faz parte do futebol. Quando as equipes vem enfrentar o Santos, procuram ficar atrás da linha da bola. Jogamos bem, mas o Vasco foi feliz em ter acertado dois belos chutes”, disse Braz antes de parar a entrevista para rebater os xingamentos dos santistas.

Com a derrota, o alvinegro parou nos 56 pontos, viu o Corinthians seguir abrir nove pontos na liderança e ainda perdeu a segunda colocação para o Grêmio.

Agora, os santistas só voltam a entrar em campo na próxima segunda-feira, quando terão pela frente a Chapecoense, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 34ª rodada do Brasileirão.