Braz lamenta cusparada e agradece apoio de santistas: “Foi um fato isolado”

Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Vasco dentro da Vila Belmiro, na última quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileira. Na saída do gramado, David Braz foi alvo de xingamentos por alguns torcedores do Santos e até uma cusparada tentaram acertar no zagueiro.

Na hora, o defensor chegou a parar uma entrevista para discutir com os mais exaltados. Depois do episódio, as redes sociais do camisa 14 foram ‘invadidas’ por vários santistas, que demonstraram apoio. Braz repudiou a ‘atitude isolada’ de um torcedor e agradeceu o carinho da maioria com uma postagem no início da tarde desta quinta.

“Nação santista, passando aqui para agradecer as inúmeras manifestações de apoio que recebi em relação ao episódio desagradável que aconteceu ontem na saída de campo, A indignação de vocês me deixa com ainda mais certeza de que foi um fato isolado, que não representa o comportamento do verdadeiro torcedor do Santos. Entendo completamente a frustração de todos após a derrota porque sinto isso também todas as vezes que as coisas não vão bem para o Santos. Mas existem limites em relação ao que é cobrado no estádio e a pessoa em questão ultrapassou todos”, escreveu o defensor em seu Instagram.

No revés para o Vasco, David Braz foi substituído no segundo tempo com dores na coxa esquerda. O zagueiro passará por exame de imagem nesta quinta-feira para saber a gravidade do problema. Se não puder atuar, Luiz Felipe deve assumir o posto ao lado de Lucas Veríssimo.

“Farei exames hoje para ver o grau da lesão que sofri e espero que não seja nada que me impeça de continuar ajudando meus companheiros. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e reconhecimento da importância que tem para mim vestir essa camisa. Santos sempre Santos”, concluiu Braz.