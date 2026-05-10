Carrillo é titular no Corinthans, e São Paulo mantém quatro atacantes para o Majetoso

Corinthians e São Paulo estão escalados para o clássico deste domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Escalação do Corinthians

A principal mudança do Alvinegro está no meio de campo. André está suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), enquanto Allan está fora pelo acúmulo de cartões amarelos.

Com isso, Carrillo venceu a disputa com Matheus Pereira e Dieguinho e garantiu a vaga no 11 inicial do Timão. Matheuzinho também retorna no Brasileiro após cumprir suspensão do STJD, assim como Gustavo Henrique, que estava suspenso diante do Mirassol.

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Assim, a escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Rodrigo Garro e Bidon; Lingard e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Memphis Depay (transição física), Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Charles (lesão no calcanhar direito), Hugo (cirurgia no joelho direito), João Pedro Tchoca (cirurgia para retirada de hérnia inguinal), André (suspenso pelo STJD) e Allan (suspenso por acúmulo de cartões).

Memphis Depay (transição física), Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Charles (lesão no calcanhar direito), Hugo (cirurgia no joelho direito), João Pedro Tchoca (cirurgia para retirada de hérnia inguinal), André (suspenso pelo STJD) e Allan (suspenso por acúmulo de cartões). Pendurados: Hugo Souza, Gabriel Paulista, Fabrizio Angileri e Rodrigo Garro.

Escalação do São Paulo

Depois de poupar os titulares contra o O'Higgins, o São Paulo vai a campo com o que tem de melhor à disposição para o Majestoso. Roger Machado manteve o esquema com três atacantes e contornou os desfalques para escalar força máxima diante do Corinthians.

O Tricolor tem oito baixas confirmadas para a partida e não contará com nenhum retorno de lesionados no clássico, mantendo a formação com quatro atacantes.

Dessa forma, o São Paulo entra em campo com: Rafael; Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho; Artur, Luciano, Ferreira e Calleri.

Desfalques: Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Alan Franco (pequeno estiramento no adutor direito), Maik (dores musculares), Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz), Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral direito), Lucas Ramon (lesão na panturrilha), Alan Franco (lesão no adutor) e Lucas (ruptura do tendão de Aquiles).

Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Alan Franco (pequeno estiramento no adutor direito), Maik (dores musculares), Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz), Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral direito), Lucas Ramon (lesão na panturrilha), Alan Franco (lesão no adutor) e Lucas (ruptura do tendão de Aquiles). Pendurados: Wendell, André Silva, Bobadilla, Ferreira e Luciano

🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽ Corinthians x São Paulo

🏟️ Neo Química Arena

⏰ 18h30

🏆 Brasileirão (15ª rodada) 📺 Amazon Prime

🎙️ SPFC Play #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/2CoWkNku4I — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 10, 2026

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega pressionado para o confronto após entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Timão é o 17º colocado, com 15 pontos, e vem de derrota por 2 a 1 para o Mirassol. Além da má fase, a equipe sofre com problemas ofensivos e tem o pior ataque da competição, com apenas dez gols marcados.

Apesar do momento ruim no campeonato nacional, o Corinthians vive situação oposta na Libertadores. O empate contra o Santa Fe garantiu matematicamente a classificação às oitavas de final, beneficiado também pelo tropeço do Peñarol diante do Platense.

Já o São Paulo tenta se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão. Mesmo sem vencer há dois jogos, o Tricolor ocupa a quarta posição, com 24 pontos, e também faz boa campanha continental: lidera o Grupo C da Copa Sul-Americana com oito pontos. Na última rodada, empatou sem gols com o O’Higgins, no Chile.

Arbitragem de Corinthians x São Paulo