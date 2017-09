Crise pode fazer São Paulo passar por nova reformulação no elenco

O São Paulo vive um dos piores momentos de sua história, ocupando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e eliminado de todas as competições que disputou nesta temporada. A crise pode fazer com que o Tricolor passe por mais uma reformulação em seu elenco. Isso porque nove jogadores possuem contrato com término ao final desta temporada.

Dos nomes que podem deixar o Tricolor ao final do ano está o de Jucilei. O volante foi cedido pelo Shandong Luneng, da China, por empréstimo até o final desta temporada. Jucilei possui vínculo com os chineses até junho de 2019, e o São Paulo acredita que os custos para manter o camisa 25 no elenco são elevados.

Além de Jucilei, que não parece disposto a abrir mão de seu valor de marcado para ficar, outro titular também tem contrato chegando ao fim. O lateral esquerdo Edimar, que assumiu a vaga de Júnior Tavares, está emprestado pelo Cruzeiro e ainda tem futuro indefinido. Na última quinta-feira, o atleta comentou sobre sua situação, mas preferiu focar no mau momento tricolor.

“Não tenho pensado nessa hipótese (renovação). Meu pensamento é no dia a dia, em trabalhar para tirar o São Paulo dessa situação. A confiança tem sido muito grande. Temos que trabalhar para corrigir os erros. A questão de continuar aqui ou não vamos ver mais para frente”, analisou Edimar.

Outros grandes nomes do elenco podem dar adeus ao clube. O meia-atacante Wellington Nem está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Turquia, e pode retornar ao futebol europeu. A situação de Denilson é parecida. O jogador tem contrato com o Granada, da Espanha, e depende da vontade da diretoria são-paulina para permanecer.

Jogadores que tiveram destaque no São Paulo durante a temporada também podem deixar a equipe do Morumbi. O atacante Gilberto foi adquirido pelo Tricolor em 2016, e seu vínculo chega ao fim no dia 31 de dezembro de 2017. Artilheiro do time na temporada junto com Pratto, Gilberto já avisou que não deseja ficar. Já Marcinho pode retornar ao São Bernardo, enquanto o destino de Morato pode ser a volta ao Ituano.

A situação também é complicada para dois jogadores que viveram boa parte de suas carreiras no São Paulo. O goleiro Denis, muito criticado pela torcida, e o zagueiro Diego Lugano, que não vem sendo aproveitado pelo técnico Dorival Júnior, ficam sem vínculo ao final da temporada.

Vale lembrar que o Tricolor já passou por reformulação nesta temporada, quando perdeu o volante Thiago Mendes, os atacantes David Neres e Luiz Araújo, e os zagueiros Maicon e Lyanco.

* Especial para a Gazeta Esportiva