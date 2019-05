Ceará avança à metade de cima da tabela: veja classificação do Brasileiro

O encerramento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro foi positivo sobretudo para o Ceará. A vitória desta segunda-feira diante do Avaí levou a equipe de Fortaleza para a metade de cima da classificação da competição nacional.

Em seis jogos, o Ceará soma nove pontos, com três vitórias e três derrotas. Os nove pontos deixam a equipe apenas três atrás do vice-líder Atlético-MG, que tem 12. Apenas o Palmeiras, com 16, conseguiu disparar na liderança do Brasileiro.

No outro jogo da noite, o CSA obteve o primeiro triunfo na competição. Ainda assim, o resultado positivo contra o Goiás não tirou a equipe alagoana da zona de rebaixamento – ocupa a 17ª colocação, com seis pontos.

Veja os resultados da rodada:

Botafogo 0 x 1 Palmeiras

Grêmio 1 x 0 Atlético-MG

Santos 0 x 0 Internacional

Flamengo 3 x 2 Athletico-PR

Corinthians 1 x 0 São Paulo

Fortaleza 1 x 1 Vasco

Bahia 3 x 2 Fluminense

Cruzeiro 1 x 2 Chapecoense

CSA 1 x 0 Goiás

Avaí 1 x 2 Ceará