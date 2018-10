CBF define árbitros para duelos Palmeiras x Grêmio e Inter x São Paulo

A CBF divulgou nesta terça-feira os árbitros que serão os responsáveis pelos duelos da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, o atual líder do campeonato, o Palmeiras, recebe o quinto colocado Grêmio no estádio no estádio do Pacaembu. A bola começa a rolar às 16h (de Brasília) logo após o apito inicial de Ricardo Marques Ribeiro, árbitro Fifa do estado de Minas Gerais.

O mineiro será auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer. Nesta edição, Ricardo Marques já apitou duas partidas do Verdão: o empate na estreia contra o Botafogo e a vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense. Já o Grêmio teve o juiz em um duelo na competição, o empate sem gols diante do Sport. Curiosamente, o mineiro também trabalhou no encontro entre Palmeiras e Grêmio no ano passado, quando o clube paulista venceu o confronto por 3 a 1.

Em outra partida no domingo, no Beira-Rio, o vice-líder Internacional recebe o quarto melhor, São Paulo. A partida será apitada pelo catarinense Bráulio da Silva Machado, que será auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Neuza Inês Back, ambos da Fifa.

Essa será a primeira vez do árbitro em uma partida do Colorado, enquanto será o quarto duelo envolvendo o Tricolor Paulista neste Brasileirão. Nos outros três confrontos a partida acabou com vitória são-paulina: contra Paraná, Santos e Vasco.