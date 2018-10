Próxima rodada pode ser divisor de águas no Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro entrou em suas últimas dez rodadas e a 29ª irá trazer grandes emoções na disputa pelo título. Internacional e São Paulo, que vinham travando duelo pessoal pela liderança até poucas rodadas atrás, irão se enfrentar no Beira-Rio, no domingo, às 16 horas (de Brasília), em um jogo que pode definir quem segue brigando pela taça e quem se distanciará da briga pelo primeiro posto.

Isso porque, no mesmo dia e horário, o líder Palmeiras irá receber o Grêmio no Pacaembu. Se vencer, o Verdão poderia chegar a até sete pontos de vantagem sobre o Tricolor em caso de derrota deste ou seis pontos sobre o Colorado. Por sua vez, a equipe de Renato Gaúcho tem a possibilidade de encurtar a diferença para o Alviverde para dois pontos.

Na partida que abre a rodada no sábado, às 17 horas, o Flamengo irá ter um clássico pela frente. O Rubro-Negro tenta alcançar seu segundo triunfo sobre o comando de Dorival Júnior contra o Fluminense e um resultado positivo poderá significar colar no líder ou se manter próximo do time de Felipão.

Confira os últimos dez confrontos dos cinco times que brigam pelo título do Brasileirão: