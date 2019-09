Artilheiro Sasha decide, Santos vence o Corinthians na Vila e pula para 1º

O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Eduardo Sasha, artilheiro da competição com cinco marcados.

O Peixe foi melhor durante quase todo o tempo e pecava na finalização. O gol de Sasha começou em boa jogada de Pituca e Soteldo e terminou com furada de Jorge que virou “assistência”.

Com a vitória, o Alvinegro foi a 20 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, com 19, enfrentará o Avaí nessa quinta-feira. O Corinthians seguiu em 10º, com 12.

O Campeonato Brasileiro só será retomado no dia 14 de julho, por causa da pausa para a Copa América. O Santos terá folga de 11 dias e voltará a treinar em 24 de junho. O Corinthians treinará nesta quinta. t

O JOGO

Diferentemente do habitual, o Santos teve as linhas baixas no início do jogo. O Corinthians ficava mais com a bola e o Peixe oferecia perigo nas escapadas de Diego Pituca e Jean Lucas.

O Alvinegro teve boas oportunidades, mas nenhuma clara. Finalizações de Jean Lucas e Marinho fora da área, chute travado de Eduardo Sasha… Enquanto isso, o Timão não finalizou uma vez sequer.

Nos minutos finais, o Santos melhorou ainda mais quando adiantou o time e passou a pressionar os zagueiros do Corinthians. O Peixe, porém, não aproveitou a “blitz” dos últimos lances antes do intervalo, momento de homenagem para Rodrygo, com vídeo no telão de ex-companheiros, Elano e Robinho. O atacante atuará pelo Real Madrid no segundo semestre.

SEGUNDO TEMPO

Aos 10 minutos, Soteldo chutou, a bola bateu em Henrique e resvalou na barriga de Manoel dentro da área. O árbitro acionou o VAR e, corretamente, não marcou pênalti. Na sequência, Soteldo cruzou, Marinho cabeceou para o meio e Ralf tirou.

E no minuto 13, o Corinthians não pôde mais resistir. Marinho tocou para Pituca, a bola passou por Jorge e Soteldo cruzou. Jorge não dominou e a bola sobrou limpa para Eduardo Sasha, de canhota, deixar Walter parado e balançar as redes. O lance do gol santista ocorreu quando Ralf estava fora do campo, atendido pelo departamento médico após pancada de Jean Lucas.

O jogo perdeu em emoção depois do gol do Santos e o Corinthians só criou algo aos 32 minutos, quando Clayson teve falta frontal, na meia-lua, e chutou para fora. Nos minutos finais, o Peixe soube se defender, ainda teve bola na trave de Eduardo Sasha e garantiu a vitória e a liderança provisória do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Santos 1 x 0 Corinthians

Data: 12 de junho de 2019

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Carlos Berkenbrock (SC)

VAR: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Público e renda: 11.831/R$ 438.955,00

Cartões amarelos: SANTOS: Felipe Aguilar, Eduardo Sasha, Gustavo Henrique e Victor Ferraz. CORINTHIANS: Danilo Avelar, Bruno Méndez, Clayson e Fabio Carille.

GOL:

Santos: Eduardo Sasha, aos 13 minutos do 2T;

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Carlos Sánchez), Diego Pituca e Jean Lucas (Felipe Jonatan); Marinho (Luiz Felipe), Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

CORINTHIANS: Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso (Sornoza); Ramiro (Gustagol), Jadson (Everaldo) e Clayson; Vagner Love

Técnico: Fábio Carille