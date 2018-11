Após reunião, Léo Cittadini espera contraproposta do Flamengo

Um dos representantes de Léo Cittadini, do Santos, se reuniu com a diretoria do Flamengo nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. O empresário sugeriu um contrato e o clube carioca prometeu uma contraproposta até sexta.

Flamengo e Corinthians têm interesse no meio-campista do Peixe. O contrato se encerrará no dia 31 de dezembro deste ano e ele ficará livre a partir de 2019. O Rubro-Negro é visto como melhor destino neste momento.

O Flamengo tem mantido contato com Thiago Campos, empresário ligado a Giuliano Bertolucci, principal responsável pelo gerenciamento da carreira do meio-campista e com trânsito livre dentro do Corinthians.

Os representantes de Léo Cittadini adotam cautela na definição do novo clube e não têm pressa. A ideia é analisar com calma a melhor opção para o futuro do jogador relevado pelo Santos, mas com passagem também pelas categorias de base do Guarani. As sondagens de equipes europeias, como Lazio e Sampdoria, ambas da Itália, não se concretizaram em propostas.

No passado, quando chamou atenção no time Sub-17 do Bugre, Léo Cittadini teve proposta do Corinthians para integrar a base alvinegra. O parentesco, mesmo distante – o avó do atleta é primo do dirigente –, com Antônio Roque Citadini, conselheiro vitalício e figura emblemática dos bastidores do Timão, fez com que a promessa fosse parar na Vila Belmiro.

Dos 23 jogos que Léo Cittadini fez pelo Santos nessa temporada, apenas dois não aconteceram sob o comando de Jair Ventura, atual técnico corintiano. Dorival Júnior, treinador do Flamengo, também deu espaço ao volante durante sua última passagem pelo Alvinegro Praiano. Agora, resta saber quem terá o pedido atendido.

Por ora, o Corinthians já fechou com Gustavo Mosquito, Michel Macedo e André Luís para 2019. O zagueiro Robson Bambu, outra revelação santista, é mais um que tem o grupo de Jair Ventura como possível destino.