Atacante passa em exames e vai assinar com o Corinthians

O Corinthians acertou sua terceira contratação para 2019. Depois confirmar as chegadas de Mosquito e Michel Macedo, a diretoria corintiana espera só pela assinatura do atacante André Luis, artilheiro da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B.

A informação foi inicialmente publicada pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva em conversa com Joaquim Grava. Segundo o consultor médico do clube, André Luis foi aprovado nos exames cardiológicos e ortopédicos, realizados na última terça-feira.

O jogador de 21 anos firmará contrato por quatro anos e defenderá a Ponte Preta até o término do ano. O atleta, inclusive, é o goleador da equipe na Série B, onde marcou 10 gols em 29 partidas.

Após defender o Cianorte, clube que detém 100% de seus direitos, nos meses iniciais de 2018, André Luis se transferiu para a Macaca, onde se credenciou como um dos destaques da Segundona. Ele também tem passagens pelas categorias de base de Santa Cruz e Atlético-PR.

Assim, o jogador se junta a Gustavo Mosquito, atacante de 21 anos, e ao lateral-direito Michel Macedo como reforços do Corinthians para a próxima temporada.