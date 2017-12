Weverton é cortado e está próximo de assinar com o Palmeiras

O Atlético Paranaense se despede do Campeonato Brasileiro neste domingo sem a presença do goleiro Weverton. O jogador foi cortado da partida contra o Palmeiras, na Arena da Baixada, e está próximo de assinar com o Verdão para a temporada 2018, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

O goleiro do Furacão teve seu nome cortado na manhã deste domingo e não ficará nem no banco de reservas. Weverton tem contrato com o Atlético-PR até maio do próximo ano, e o Palmeiras negocia uma liberação do atleta de 29 anos já para janeiro. Na negociação, o Verdão pode ceder até dois atletas por empréstimo ao Rubro-Negro.

A contratação de Weverton se deve a uma tentativa do Palmeiras de rejuvenescer as opções para o técnico Roger Machado em 2018. Atualmente, o futuro comandante conta com Fernando Prass (39), Jailson (36), e o os jovens Vinícius Silvestre (23) e Daniel Fuzato (20)

Weverton tem passagens por Botafogo-SP, Oeste, América-RN e Portuguesa, antes de se transferir para o Atlético-PR. Em 2016, ele substituiu o lesionado Fernando Prass na Seleção Brasileira e conquistou a medalha de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro.

Neste sábado, Fernando Prass assinou sua renovação de contrato com o Palmeiras por mais um ano. Contratado pelo Palmeiras no final de 2012, o goleiro de 39 anos foi o herói do título da Copa do Brasil 2015 e participou da conquista do Campeonato Brasileiro 2016. Com 255 jogos, é o oitavo arqueiro que mais vestiu a camisa do clube e já está no top 50 histórico.