Neymar posta mensagem pelos dez anos de carreira e alfineta críticos

Neymar completou dez anos de carreira profissional na última quinta-feira (7) e, cercado de críticas nos últimos dias por conta de sua presença no Carnaval brasileiro enquanto se recupera de uma lesão, postou uma mensagem em seu perfil oficial do Instagram na qual afirma que errou muitas vezes, mas teve persistência.

“Tudo começou nessa foto… Olhar de quem queria realizar seu sonho rápido e de quem sonhava alto. Nesses 10 anos eu ganhei, eu errei, eu perdi, eu errei, eu tentei, eu errei, me arrependi e principalmente eu APRENDI muita coisa. Coloquei muitos ‘errei’ porque minha vida como atleta foi isso, PERSISTÊNCIA… Não ter medo de errar e se errar, eu meto a cara novamente”, inicia o post, que tem uma foto dele quando ainda criança, em sua estreia com uma camisa do Santos.

Neymar utilizou em seu post inclusive uma foto da Gazeta Press, agência de conteúdo da Fundação Cásper Líbero. O staff do atleta creditou a imagem, feita pelo fotógrafo Marcelo Ferrelli na estreia do jogador na equipe profissional do Peixe.

A imagem em questão é da partida entre o Peixe e o Oeste, no dia 7 de março de 2009, portanto, dez anos atrás. Na ocasião, ele entrou para substituir o colombiano Molina aos 14 minutos do segundo tempo. Atualmente no Paris Saint-Germain, o craque recebeu muitas críticas recentemente porque veio ao Brasil para continuar seu tratamento no pé, mas acabou caindo na folia. Ele esteve presente, no camarote, na eliminação do PSG para o Manchester United, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

VEJA MAIS:

Confira fotos da partida entre Paris Saint-Germain e Manchester United

Neymar detona marcação de pênalti contra o PSG: “Vai pra pqp”

Confira os memes da eliminação do PSG de Neymar na Champions

‘Vergonha!’ Neymar critica arbitragem após queda do PSG

“Realizei muitas coisas nestes 10 anos, muitas conquistas e vitórias que ficarão marcadas pro resto da minha vida, mas também tive derrotas que vão ficar de aprendizado”. E finalizou dando uma cutucada nos críticos de plantão: Se passaram 10 anos e mesmo assim continuo sonhando e farei o possível e até as vezes o impossível pra realizá-los. Ousadia é meu sobrenome. Shhh”.

Confira abaixo a mensagem na íntegra publicada no Instagram do craque:

Tudo começou nessa foto… olhar de quem queria realizar seu sonho rápido e de quem sonhava alto. Nesses 10 anos eu ganhei, eu errei, eu perdi, eu errei, eu tentei, eu errei, me arrependi e principalmente eu APRENDI muita coisa. Coloquei muitos “errei” porque minha vida como atleta foi isso, PERSISTÊNCIA… não ter medo de errar e se errar, eu meto a cara novamente… sou assim na VIDA e principalmente dentro de campo, desculpa mas é o meu estilo de jogo.

Realizei muitas coisas nestes 10 anos, muitas conquistas e vitórias que ficarão marcadas pro resto da minha vida, mas também tive derrotas que vão ficar de aprendizado.

Deus, obrigado pelo dom que me destes e pela alegria que eu sinto em jogar futebol.. amo esse objeto que se chama “BOLA” de uma forma inexplicável. Se passaram 10 anos e mesmo assim continuo sonhando e farei o possível e até as vezes o impossível pra realizá-los. Ousadia é meu sobrenome. Shhh…