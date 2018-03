Em meio a imbróglio jurídico, Scarpa curte foto de eliminação do Flu

Na última quinta-feira, Gustavo Scarpa recebeu a notícia que sua liberação judicial para atuar no Palmeiras havia sido derrubada pelo Fluminense. Com o imbróglio longe do fim, o meia resolveu cutucar o clube carioca: após a partida entre Avaí e Flu, pela Copa do Brasil, curtiu a publicação que indicava a derrota e consequente eliminação do Tricolor das Laranjeiras.

O Fluminense já havia perdido de virada por 2 a 1, no Nilton Santos, na partida de ida, e foi a Florianópolis para tentar a vitória, que não veio. Ao perder por 1 a 0, na Ressacada, a equipe deu adeus à competição e, como de praxe, postou em suas redes sociais o resultado do jogo.

Entenda o caso

No final do ano passado, Gustavo Scarpa entrou na justiça contra o Fluminense pedindo o montante de R$ 9 milhões devidos pelo clube ao jogador. Em janeiro deste ano, o meia conseguiu a rescisão contratual e fechou negociação com o Palmeiras por cinco temporadas. Na tarde da última quinta-feira, no entanto, em julgamento realizado no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, o Flu conseguiu derrubar a liminar que liberava o atleta para acertos com outro time. O estafe do atleta vai recorrer da decisão e, até não ocorrer mudanças no Boletim Informativo Diário (BID), o meia pode atuar pelo Palmeiras.