Após rumores de saída do PSG, presidente do clube visita Neymar em Mangaratiba

Através de seu instagram, o pai de Neymar divulgou a visita do presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, e do diretor de futebol da equipe francesa, Antero Henrique, a Neymar, que está se recuperando de uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito na sua casa em Mangaratiba, litoral sul do Rio de Janeiro.

Na rede social, o pai de Neymar registrou o encontro e agradeceu a atitude dos homens fortes da equipe francesa, que finalizarão sua “excursão” conhecendo o Instituto Neymar Jr, localizado na Praia Grande, litoral de São Paulo.

Após a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG passa por dias de incerteza. No último sábado, o jornal ABC divulgou que o brasileiro não está feliz no time parisiense e teria liberado seu pai para negociar uma volta à Espanha, para o Real Madrid. Outros veículos colocam o Barcelona como destino do camisa 10 da Seleção Brasileira.