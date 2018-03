Segundo jornal, Neymar não estaria disposto a voltar a Paris

As especulações envolvendo a possível saída de Neymar do Paris Saint-Germain seguem cada vez mais presentes nos noticiários esportivos pelo mundo. Neste sábado, o jornal ABC revelou que o craque brasileiro não estaria disposto a regressar à capital francesa e, inclusive, teria pedido ao seu pai para negociar sua transferência ao Real Madrid, embora outros veículos aleguem que o futuro do camisa 10 pode ser no Barcelona.

Neymar estaria desmotivado pelas rusgas com Cavani, um dos líderes do vestiário parisiense e que vem enfrentando dificuldades para aceitar os privilégios que o brasileiro da equipe possui. Além disso, a eliminação precoce do PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões estaria contribuindo para o retorno de Neymar ao futebol espanhol.

Recentemente chegou a ser veiculado que Neymar havia se queixado do futebol francês, categorizando-o como violento, uma vez que em toda partida que está presenta acaba protagonizando lances faltosos, nos quais é a vítima.

Se recuperando de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, Neymar deverá retornar aos gramados somente no mês de maio, às vésperas do início da preparação para a Copa do Mundo da Rússia. Há também quem diga que ele poderá se juntar novamente a Messi e companhia no Barcelona, onde conquistou os principais títulos de sua carreira, como a Liga dos Campeões da temporada 2014/15.

Com contrato válido até junho de 2022 e um salário mensal de R$ 12 milhões, Neymar teria de convencer o presidente do Paris Saint-Germain, Nasse Al-Khelaifi, a negociá-lo, algo difícil tendo em vista que o jogador brasileiro é o principal pilar do projeto do clube, que sonha em conquistar a Liga dos Campeões.