Cuca põe fim à polêmica e diz que Felipe Melo pode jogar neste ano

A polêmica entre Felipe Melo e Cuca parece finalmente ter se encerrado no Palmeiras. Nesta sexta-feira, o treinador concedeu entrevista coletiva pela primeira vez desde a reintegração do volante, deixou claro que o atleta está efetivamente de volta ao elenco e afirmou que o Pitbull ainda pode voltar a ser utilizado neste Campeonato Brasileiro.

“Não existe meio reintegrado. Ele está reintegrado. Agora, está recuperando o tempo que parou. Se puder ser útil ao longo desse ano, vai ser aproveitado. Eu quero poder ajudar o Felipe a ser uma pessoa melhor, e assim, também ser uma. A gente sempre pode melhorara na vida, e temos uma só, não adianta ficar com mágoa, isso não leva a nada. Vamos seguir em diante e conseguir o que temos de melhor para mim, para o Felipe e principalmente para o Palmeiras”, disse o treinador.

Felipe Melo foi afastado no dia 28 de julho depois de fazer um comentário ofensivo sobre o técnico no vestiário do Mineirão, após a eliminação da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. O vazamento de um áudio em que chamava Cuca de “mentiroso, mau caráter e covarde” agravou a situação e fez com que ele passasse a treinar em horários alternativos.

Apesar do discurso do comandante, a reintegração do Pitbull tem como primeiro objetivo evitar qualquer sanção judicial. Com contrato até o final de 2019, Felipe Melo tem quase R$ 7 milhões a receber do Palmeiras em luvas diluídas até o final de seu vínculo com o clube. Após o afastamento, os advogados do jogador chegaram a notificar o Verdão alegando que o atleta sofria “assédio moral” por não ter as mesmas condições de trabalho dos companheiros.

“O caso do Felipe é uma questão simples de ser entendida. Houve um imbróglio jurídico, que naturalmente envolve a parte profissional. Eu e o presidente (Mauricio Galiotte) somos parceiros, temos o mesmo interesse. Uma das razões de o Felipe ter sido reintegrado foi essa. Não é imposição, eu sou parceiro, não quero o mal do clube e nem dos jogadores. Não quero o mal do Felipe, ele reconheceu seus erros, e errou como qualquer outro ser humano erra. Tem o direito de se recuperar e é isso que está sendo dado a ele, sem mágoa nenhuma da minha parte”, completou Cuca.

No início da semana, Felipe Melo concedeu entrevista na Academia de Futebol e causou nova polêmica ao dizer que não se desculpou com Cuca pelo conteúdo do áudio vazado em que chama o treinador de “mau caráter”. No entanto, após a coletiva, o atleta voltou atrás em seu Twitter e mudou o discurso.

Nesta sexta-feira, o camisa 30 participou da roda de bobinho com os demais atletas, no início do treinamento, e depois seguiu com seu trabalho individual de recuperação física. Na atividade, o Pitbull se mostrou bem fisicamente e, descontraído, brincou com diversos atletas, deixando o gramado abraçado com Jean. Para o duelo deste sábado, às 16h (de Brasília), no Independência, contra o Atlético-MG, a presença do volante está descartada.

“Ele sabe e eu sei como aconteceu. Não é vergonhoso a ninguém reconhecer o erro. É passado, vamos tirar lição para o futuro, tanto ele quanto eu. Nem eu nem ele somos gigantes, gigante é o Palmeiras”, finalizou Cuca