Corpo de delito não decreta lesões em partes íntimas de Najila

A modelo Najila Trindade, mulher que acusa o jogador Neymar de um suposto estupro, passou por exame de corpo de delito depois de registrar o boletim de ocorrência no último dia 31 de maio e o resultado é de conhecimento da Polícia Civil desde a última quinta-feira. Procedimento padrão em casos de estupro, o laudo não apontou lesões na genitália da suposta vítima.

Segundo informações do UOL Esporte, os únicos ferimentos detectados durante o exame foi em um dos dedos de Najila. Em entrevista coletiva na Delegacia da Defesa da Mulher, o advogado dela, Danilo Garcia de Andrade, não tocou no assunto e disse que estava tomando ciência dos resultados naquele momento, acrescentando que todas as provas estão incluídas no sigilo que cerca a investigação.

Este resultado vai de encontro com o laudo confeccionado por um médico gastroenterologista do Hospital Albert Einsten, durante uma avaliação particular em seu consultório. Na avaliação, ocorrida no dia 21 de maio, portanto, seis dias após o suposto estupro, foram verificadas lesões nas coxas e nádegas. Ele também prestou depoimento na tarde da última quinta-feira na Delegacia da Mulher.

Najila Trindade acusa Neymar, jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, de estupro em Paris, no dia 15 de maio de 2019. As acusações vieram à tona no último sábado e, desde então, vêm ganhando novos capítulos a cada dia, como vídeos, fotos e, mais recentemente, mensagens trocadas entre os dois, nas quais ela teria “pedido mais”. Ela retruca e diz: “Tá doido? Eu pedi para parar e você até pediu desculpas, mas agora mais uma para a terapia”.

O próprio Neymar já havia divulgado outras partes da conversa com a modelo por meio de sua conta no Instagram e, posteriormente, apagado o conteúdo. Nesta quinta-feira, por sinal, o atacante, cortado da Copa América, prestou depoimento na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática.

