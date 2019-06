“Você pedia mais”, escreveu Neymar em conversa com modelo

Novos trechos de uma conversa entre Neymar e a modelo Najila de Souza foram revelados pela TV Record na noite desta quinta-feira. Acusado pela jovem de agressão e estupro, o atacante do Paris Saint-Germain escreveu que a mulher “pedia mais”.

Durante a troca de mensagens por meio de um aplicativo, Najila mandou uma foto que seria de suas nádegas com hematomas. “Mas as marcas você foi culpada também hahaha você pedia mais”, escreveu Neymar, com o emoji de um homem com os braços abertos.

A modelo, então, retruca: “Tá doido? Eu pedi para parar e você até pediu desculpas, mas agora mais uma para a terapia”. A conversa entre Neymar e Najila por meio do aplicativo de troca de mensagens é datada do dia 16 de maio, um dia depois do suposto estupro que teria ocorrido em Paris.

“Você sabe muito bem o que você fez e como você me tratou. Aliás, destratou! Mesmo que isso fique em off para sempre e nunca mais nos falamos, lá no fundo você sabe o que aconteceu. Deus é justo e Ele dinheiro nenhum compra. Espero que você nunca sinta metade da angústia que eu senti nessa viagem”, escreveu Najila.

O próprio Neymar já havia divulgado outras partes da conversa com a modelo por meio de sua conta no Instagram e, posteriormente, apagado o conteúdo. Nesta sexta-feira, por sinal, o atacante, cortado da Copa América, prestou depoimento na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática.