Neymar agradece apoio de amigos e fãs após prestar depoimento

Neymar agradeceu apoio de amigos e fãs após prestar depoimento referente ao caso de crime de internet na noite desta quinta-feira, na Cidade da Polícia, espaço da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no Jacarezinho, Zona Norte da capital fluminense.

O jogador foi indiciado a depor devido ao vídeo publicado em suas redes sociais no último sábado, expondo parte das supostas conversas pessoais com a modelo Najila Trindade Mendes de Souza, que o acusa de estupro, inclusive com fotos dela nua.

Na saída do local, o atacante do PSG falou rapidamente com a imprensa. “Só quero agradecer por todo o apoio que todo mundo mandou, meus amigos, os fãs, todo mundo que está acompanhando, agradecer, obrigado pelo carinho, dizer que me senti muito amado, então só agradecer o caminho de todos. Obrigado”, disse Neymar.

O atleta foi convocada para prestar depoimento na última segunda-feira, um dia após o vídeo ser excluído de suas redes sociais. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro.